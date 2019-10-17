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2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine ikramiye zammı...

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramı ile ek gelirler alıyor. Bu bağlamda yılda iki defa biner lira olarak bayram ikramiyesi veriliyor. Bu ikramiye tutarları biner lira şeklinde yapılıyor. 2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, tutarın yıllık enflasyon oranında artırılmasını bekliyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak. Peki, enflasyon artışı gelirse bayram ikramiyesine ne kadar zam gelir? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelebilir? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

17.10.2019 15:42 - Son Güncelleme: 17.10.2019 15:42
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi zammı var mı? Emekliye 1.120 lira...

Emekli için kazanç kapısı kapanmıyor. Emekliler bayram ikramiyeleri ile ek gelir imkanına sahip oluyor. Yılda iki kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, Ocak zammı ile birlikte ikramiye için de zam bekliyor. Eğer TÜFE artışı gelirse ikramiyeler bin 139 liraya çıkabilecek. Böylece emekli ikramiyesi için yıllık avantaj 278 lirayı bulacak. Peki 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri için zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar!

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi zammı var mı? Emekliye 1.120 lira...

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi zammı var mı? Emekliye 1.120 lira...

Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi zammı var mı? Emekliye 1.120 lira...

2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, tutarın yıllık enflasyon oranında artırılmasını bekliyor.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi zammı var mı? Emekliye 1.120 lira...

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak.

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