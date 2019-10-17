2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine ikramiye zammı...
Emekliler Ramazan ve Kurban bayramı ile ek gelirler alıyor. Bu bağlamda yılda iki defa biner lira olarak bayram ikramiyesi veriliyor. Bu ikramiye tutarları biner lira şeklinde yapılıyor. 2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, tutarın yıllık enflasyon oranında artırılmasını bekliyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak. Peki, enflasyon artışı gelirse bayram ikramiyesine ne kadar zam gelir? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelebilir? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekli için kazanç kapısı kapanmıyor. Emekliler bayram ikramiyeleri ile ek gelir imkanına sahip oluyor. Yılda iki kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, Ocak zammı ile birlikte ikramiye için de zam bekliyor. Eğer TÜFE artışı gelirse ikramiyeler bin 139 liraya çıkabilecek. Böylece emekli ikramiyesi için yıllık avantaj 278 lirayı bulacak. Peki 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri için zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar!