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2019 Ziraat Bankası VakıfBank taşıt, konut, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum nedir? (Faiz hesaplama)

Ziraat Bankası ile Vakıfbank'ın yaptığı kredi faiz oranlarındaki indirim sonucunda konut piyasası oldukça hareketlendi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın yaptığı faiz indirimlerinin ardından vatandaşlar konut alma sırasına girdi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın faiz indirimlerinin sonrasında aylık taksitler ne kadar oldu? Konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde sizlerle.

05.03.2019 13:38 - Son Güncelleme: 05.03.2019 13:38
2019 Ziraat Bankası VakıfBank taşıt, konut, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum nedir? (Faiz hesaplama)

YIL SONUNA KADAR KDV VE TAPU HARCI İNDİRİMLERİ DE SÜRECEK

Düşük faizli kredi kampanyasına ek olarak yıl sonuna kadar KDV ve tapu harcı indirimleri de sürecek. KDV, yüzde 18 yerine 8, tapu harcı da yüzde 4 yerine 3 olarak ödenecek.

2019 Ziraat Bankası VakıfBank taşıt, konut, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum nedir? (Faiz hesaplama)

Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Peki kaç ay vade ile ne kadar kredi alırsanız ödemeleriniz kaç lira olur? İşte çekilecek tutarlara göre ödemeler!

2019 Ziraat Bankası VakıfBank taşıt, konut, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum nedir? (Faiz hesaplama)

24 ay vadede:
Taksit Tutarı: 4.865,79 TL
Faiz Oranı: % 1,28
Yıllık Maliyet Oranı: % 17.7542

2019 Ziraat Bankası VakıfBank taşıt, konut, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum nedir? (Faiz hesaplama)

Taksit Tutarı: 3.484,19 TL
Faiz Oranı: % 1,28
Yıllık Maliyet Oranı: % 17.3658

2019 Ziraat Bankası VakıfBank taşıt, konut, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum nedir? (Faiz hesaplama)

Taksit Tutarı: 2.801,36 TL
Faiz Oranı: % 1,28
Yıllık Maliyet Oranı: % 17.169

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