2019 Ziraat Bankası VakıfBank taşıt, konut, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum nedir? (Faiz hesaplama)

YIL SONUNA KADAR KDV VE TAPU HARCI İNDİRİMLERİ DE SÜRECEK

Düşük faizli kredi kampanyasına ek olarak yıl sonuna kadar KDV ve tapu harcı indirimleri de sürecek. KDV, yüzde 18 yerine 8, tapu harcı da yüzde 4 yerine 3 olarak ödenecek.