2019 Ziraat Bankası VakıfBank taşıt, konut, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum nedir? (Faiz hesaplama)
Ziraat Bankası ile Vakıfbank'ın yaptığı kredi faiz oranlarındaki indirim sonucunda konut piyasası oldukça hareketlendi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın yaptığı faiz indirimlerinin ardından vatandaşlar konut alma sırasına girdi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın faiz indirimlerinin sonrasında aylık taksitler ne kadar oldu? Konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde sizlerle.
05.03.2019 13:38
- Son Güncelleme: 05.03.2019 13:38
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