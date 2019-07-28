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Gurbetçilere emeklilik uyarısı! Borçlanma sistemi değişiyor son 3 gün...

Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların 31 Temmuz'a kadar emekli olmak için borçlanma işlemlerini bitirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde emeklilik sistemi değişiyor. 31 Temmuz'dan sonra borçlanma işlemlerini yapacak olan gurbetçiler, Bağ-Kur'dan emekli olacak ve aylık 1000 lira civarı maaş alacak. Durumdan haberdar olan gurbetçiler ise yüksek maaş için SGK binalarına akın etti.

28.07.2019 11:18 - Son Güncelleme: 28.07.2019 11:22
Gurbetçilere emeklilik uyarısı! Borçlanma sistemi değişiyor son 3 gün...

Türkiye'de, yurt dışında yaşayanların emeklilik için borçlanma sistemini değiştiren yasa, 1 Ağustos 2019'da yürürlüğe girecek. İzmir'de yaşayan sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yasa yürürlüğe girmeden yapması gerekenlere dikkat çekerek, "Son çıkan 7146 sayılı kanun ile artık sadece Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecekler. 1 Ağustos'tan sonra başvuranlar en az 5 bin 400 gün için borçlanma rakamı olarak 147 bin 312 TL ödeyerek, bin TL aylık almak durumunda kalacak." dedi.

Gurbetçilere emeklilik uyarısı! Borçlanma sistemi değişiyor son 3 gün...

Türkiye'de yurt dışı borçlanmaya dair emeklilik sistemini değiştiren yasa tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edilip, Resmi Gazetede yayımlandı. 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yasa ile ilgili bilgi veren sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, birçok önemli maddenin değiştiğini belirterek vatandaşların elini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

Gurbetçilere emeklilik uyarısı! Borçlanma sistemi değişiyor son 3 gün...

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının daha önce, Türkiye'de bulunan çalışmalarının üzerine eksik süreleri kadar yurt dışı borçlanma yaparak SSK'dan emekli olabilirken, son çıkan 7146 sayılı torba kanun ile artık sadece Bağ-Kur kapsamında emekli olabileceklerini söyleyen Ete, sistemin şimdiki halinden yararlanabilmek için 1 Ağustos'tan önce başvurmaları gerektiğini söyledi.

Gurbetçilere emeklilik uyarısı! Borçlanma sistemi değişiyor son 3 gün...

Yasadaki değişiklikleri sıralayan Ete, "Şu anda yurt dışı borçlanma yapanların SSK (4a), Bağ- Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) statüsünde emeklilik imkanı varken, 1 Ağustos itibari ile yurt dışı borçlanma yapılan süreler sadece Bağ-Kur statüsünde değerlendirilecek. 31 Temmuz tarihine kadar yurt dışı borçlanma için başvuran bir kadın gurbetçimiz 3 bin 600 gün için 98 bin 208 TL yatırarak, 2 bin 400 TL SSK emekli aylığı alabilecekken, 1 Ağustos'tan sonra 5 bin 400 gün için Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az yurt dışı borçlanma rakamı olarak 147 bin 312 TL ödeyerek, 1000 TL aylık almak zorunda kalacak.

Gurbetçilere emeklilik uyarısı! Borçlanma sistemi değişiyor son 3 gün...

Borçlanma rakamı bugüne kadar en az asgari ücretin yüzde 32'si alınarak hesaplanırken, bundan böyle yüzde 45'i alınarak hesaplanacak. Bu da bu yıl için günlük 27.28 TL yerine 38.31 TL demek, yani rakam 11 TL artacak.

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