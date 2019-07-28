Gurbetçilere emeklilik uyarısı! Borçlanma sistemi değişiyor son 3 gün...

Yasadaki değişiklikleri sıralayan Ete, "Şu anda yurt dışı borçlanma yapanların SSK (4a), Bağ- Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) statüsünde emeklilik imkanı varken, 1 Ağustos itibari ile yurt dışı borçlanma yapılan süreler sadece Bağ-Kur statüsünde değerlendirilecek. 31 Temmuz tarihine kadar yurt dışı borçlanma için başvuran bir kadın gurbetçimiz 3 bin 600 gün için 98 bin 208 TL yatırarak, 2 bin 400 TL SSK emekli aylığı alabilecekken, 1 Ağustos'tan sonra 5 bin 400 gün için Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az yurt dışı borçlanma rakamı olarak 147 bin 312 TL ödeyerek, 1000 TL aylık almak zorunda kalacak.