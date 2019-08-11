PTT'den açıklama: KPSS şartı yok
PTT personel memur alımları için oldukça merak ediliyor. PTT personel ve memur alım ilanları yakından takip ediliyor. Bu anlamda PTT 55 bin personel ve alım şartlarını sizler için araştırdık. PTT tarafından yapılan son dakika açıklamasına gore KPSS şartsız personel alımı yapılacağı açıklandı. Şimdi yurttaşlar PTT personel ilanlarına ve alım yapılacak pozisyonlara kilitlenmiş durumda. Peki, PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları neler? İşte PTT 55 bin personel alımı ile ilgili detaylar... PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, kısaca Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.
Posta Telgraf Teşkilatı 55 bin personel alımı yaparak ciddi bir istihdam sağlayacak. Farklı alanlarda işe alınacak personeller için yelpaze oldukça geniş olacak. KPSS şartı da adaylardan talep edilmeyecek. PTT'nin bu hamlesini duyan binlerce kişi başvuru şekli ve şartlarını araştırıyor. Peki, PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları neler?
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu