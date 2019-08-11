PTT'den açıklama: KPSS şartı yok

PTT personel memur alımları için oldukça merak ediliyor. PTT personel ve memur alım ilanları yakından takip ediliyor. Bu anlamda PTT 55 bin personel ve alım şartlarını sizler için araştırdık. PTT tarafından yapılan son dakika açıklamasına gore KPSS şartsız personel alımı yapılacağı açıklandı. Şimdi yurttaşlar PTT personel ilanlarına ve alım yapılacak pozisyonlara kilitlenmiş durumda. Peki, PTT KPSS'siz 55 bin personel alımı başladı mı? PTT 55 bin personel alım şartları neler? İşte PTT 55 bin personel alımı ile ilgili detaylar... PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, kısaca Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

11.08.2019 12:00 - Son Güncelleme: 11.08.2019 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





