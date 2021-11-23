500 bin TL anında ödeme yapılacak! Çalışmak ve kendi işini kurmak isteyen kadınlara müjde!30 yaşını doldurmamış kadınlar...

HALKBANK

Halk Bankası 'Kadın Girişimci Kredi' paketi ile dikkat çekiyor. Söz konusu kampanya ile ilk kez iş kuracak kadınlara ve işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. İşini kurmuş kadın girişimciler için 100 bin lira, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 50 bin lira kredi veriliyor. 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vade imkanı da sunuluyor.