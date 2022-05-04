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Haberler Ekonomi 2009, 2010, 2011, 2012 sonrası işe başlayanlar! 1,2,3,6,8 yıl erken emekli olun! EYT gelmeden 4600, 4700, 4800 günle kısmen emeklilik...

2009, 2010, 2011, 2012 sonrası işe başlayanlar! 1,2,3,6,8 yıl erken emekli olun! EYT gelmeden 4600, 4700, 4800 günle kısmen emeklilik...

Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar hedefiyle ise yaş koşulu düşüyor. Bayanlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre ansızın çok düzenleme yapıldığını söylemek gerekir. İşte 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi ayrıntıları...

takvim.com.tr
04.05.2022 11:08 - Son Güncelleme: 04.05.2022 11:08
2009, 2010, 2011, 2012 sonrası işe başlayanlar! 1,2,3,6,8 yıl erken emekli olun! EYT gelmeden 4600, 4700, 4800 günle kısmen emeklilik...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kasapmında çalışan kadın ve erkekler amacıyla yayılan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullar da bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. Bu kapsamda şartlar merak ediliyor. İşte 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi ayrıntıları...

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2009, 2010, 2011, 2012 sonrası işe başlayanlar! 1,2,3,6,8 yıl erken emekli olun! EYT gelmeden 4600, 4700, 4800 günle kısmen emeklilik...

Kadın Çalışanlara 6 Yıl Erken Emeklilik

SGK'nın kadın sigortalı çalışanlara yönelik 6 yıla kadar erken emeklilik uygulaması devam ediyor. Çocuk sahibi kadınların yararlanabildiği bu hak sayesinde, doğum nedeniyle eksik primleri bulunanlar 2160 güne kadar borçlanarak emekliliğini öne çekebiliyor.

2009, 2010, 2011, 2012 sonrası işe başlayanlar! 1,2,3,6,8 yıl erken emekli olun! EYT gelmeden 4600, 4700, 4800 günle kısmen emeklilik...

Eksik primlerini borçlanma yoluyla kapatmak isteyenlere özel fırsat sağlayan doğum borçlanması, 3 çocuğa kadar her bir çocuk için 2 yıl olmak kaydıyla yapılabiliyor.

2009, 2010, 2011, 2012 sonrası işe başlayanlar! 1,2,3,6,8 yıl erken emekli olun! EYT gelmeden 4600, 4700, 4800 günle kısmen emeklilik...

Aranan tek şart ise çocukların sigortadan önce dünyaya gelmiş olması. 2022 yılında asgari ücrete yapılan zamla beraber doğum borçlanması miktarı da artış gösterdi. Bu yöntem ile emekli olmak isteyen kadın çalışanlar, günlük en düşük 57,43 lira ödeyerek emekli olabilecek.

2009, 2010, 2011, 2012 sonrası işe başlayanlar! 1,2,3,6,8 yıl erken emekli olun! EYT gelmeden 4600, 4700, 4800 günle kısmen emeklilik...

Erkeklerde Erken Emeklilik İçin Bu Tarihlere Dikkat!

Erkek sigortalılarda ise askerlik borçlanması ile emeklilik hakkı tanınıyor. Emeklilik yaşının geri çekilmesi ve prim kazanma şansının elde edilmesi avantajlarını sağlayan askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihinin borçlanılan gün kadar geriye çekilmesini sağlıyor.

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