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Maaşlara ek gösterge farkı! Komisyon neleri masaya yatıracak? Emekli aylıkları, ikramiyeler nasıl değişecek?

Ek gösterge komisyonu haftaya toplanacak. Detaylar da belli olacak. Yeni düzenleme en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterirken, en az bin 157 liralık fark ortaya çıkacak...

04.05.2022 07:00 - Son Güncelleme: 04.05.2022 07:00
Maaşlara ek gösterge farkı! Komisyon neleri masaya yatıracak? Emekli aylıkları, ikramiyeler nasıl değişecek?

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu haftaya toplanıyor.

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Maaşlara ek gösterge farkı! Komisyon neleri masaya yatıracak? Emekli aylıkları, ikramiyeler nasıl değişecek?

Kamu personel rejiminde büyük bir dönüşüme yol açacak düzenleme, bu toplantıda masaya yatırılacak.

Maaşlara ek gösterge farkı! Komisyon neleri masaya yatıracak? Emekli aylıkları, ikramiyeler nasıl değişecek?

Detaylar da belli olacak. Milyonlarca memur ve emekli detayları merak ederken; hazırlanacak tasarının ay sonuna kadar Meclis'e sunulması planlanıyor.

Maaşlara ek gösterge farkı! Komisyon neleri masaya yatıracak? Emekli aylıkları, ikramiyeler nasıl değişecek?

Ek gösterge memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.

Maaşlara ek gösterge farkı! Komisyon neleri masaya yatıracak? Emekli aylıkları, ikramiyeler nasıl değişecek?

Düzenlemenin maliyetinin yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

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