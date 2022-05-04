Maaşlara ek gösterge farkı! Komisyon neleri masaya yatıracak? Emekli aylıkları, ikramiyeler nasıl değişecek?
Ek gösterge komisyonu haftaya toplanacak. Detaylar da belli olacak. Yeni düzenleme en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterirken, en az bin 157 liralık fark ortaya çıkacak...
04.05.2022 07:00 - Son Güncelleme: 04.05.2022 07:00
Detaylar da belli olacak. Milyonlarca memur ve emekli detayları merak ederken; hazırlanacak tasarının ay sonuna kadar Meclis'e sunulması planlanıyor.
Ek gösterge memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.