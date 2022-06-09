2008 yılı öncesi göreve başlayanlara 2 okkalı müjde! Zamlı maaş ve yüksek ikramiye! Esaslı artış geldi! SGK 4A, 4B, 4C sigortalı ve Emekli Sandığı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi yasa tasarısının TBMM'ye sevki beklenirken yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Düzenleme ile tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık artış kararı verildi. Ek göstergelerin netleşmesiyle birlikte hem aylık hem de ikramiyeleri etkileyen ayrıntılar ortaya çıktı. 600 puanlık artış tüm memur, emeklileri etkileyecek. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkacak böylelikle de memur ve emeklilerin aylıklarında ikinci artış olacak.