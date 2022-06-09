2008 yılı öncesi göreve başlayanlara 2 okkalı müjde! Zamlı maaş ve yüksek ikramiye! Esaslı artış geldi! SGK 4A, 4B, 4C sigortalı ve Emekli Sandığı...
Kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ek gösterge düzenlemesinin detayları geldi. 3600 ek gösterge düzenlemesi 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını etkileyecek. 2008 sonrası göreve başlayanlar da emekli ikramiyeleri ile artıştan yararlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdesini vermişti! Milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyesi tavan yapacak. İşte meslek meslek yeni ek göstergeler ve emekli ikramiyesi ve maaşı hesaplamaları...
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi yasa tasarısının TBMM'ye sevki beklenirken yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Düzenleme ile tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık artış kararı verildi. Ek göstergelerin netleşmesiyle birlikte hem aylık hem de ikramiyeleri etkileyen ayrıntılar ortaya çıktı. 600 puanlık artış tüm memur, emeklileri etkileyecek. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkacak böylelikle de memur ve emeklilerin aylıklarında ikinci artış olacak.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge açıklamasının ardından aylıklardaki artış ve yeni ikramiye tutarları tablo halinde gün yüzüne çıktı.
MEMUR VE EMEKLİ AYLIKLARINA DOLAYLI ARTIŞ
Memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan bir artış sağlanacak. 2600 ek gösterge düzenlemesi, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.
BAKANLIK DETAYLARI AÇIKLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.