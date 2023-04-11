2000-2003-2005-2008 sigortalılar TEK KESEDE! SSK, Bağkur'luya %31 İntibak zam hesabı yapıldı!
Emekli vatandaşlar İntibak yasası çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. 'İntibak yasası 2023 son durum ne? İntibak nedir?' gibi soruların cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilik sisteminde Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının giderileceğini açıklamıştı. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İntibakla birlikte emekli maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar.
Yeni intibak beklentisi emekliye yapılan taban artıl sonrası yeniden gündeme geldi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar yeni intibak için düğmeye basılmasını istiyor. Bu kapsamda gözler Ankara'ya çevrildi. 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonra emekli olanlar arasında maaş farklılığı sorunu devam ediyor. Bu nedenle 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar da intibak alabilmek için tekliflerini dile getiriyor. Yapılan hesaplamalarda 1.300 TL maaşlara ilave zam beklentisi bulunuyor. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? Kimler intibak artışından faydalanacak? İşte detaylar...
1- MAKAS KAPANACAK
Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.