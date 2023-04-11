2000-2003-2005-2008 sigortalılar TEK KESEDE! SSK, Bağkur'luya %31 İntibak zam hesabı yapıldı!

Yeni intibak beklentisi emekliye yapılan taban artıl sonrası yeniden gündeme geldi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar yeni intibak için düğmeye basılmasını istiyor. Bu kapsamda gözler Ankara'ya çevrildi. 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonra emekli olanlar arasında maaş farklılığı sorunu devam ediyor. Bu nedenle 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar da intibak alabilmek için tekliflerini dile getiriyor. Yapılan hesaplamalarda 1.300 TL maaşlara ilave zam beklentisi bulunuyor. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? Kimler intibak artışından faydalanacak? İşte detaylar...