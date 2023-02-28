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Haberler Ekonomi Emekliler 3 maaşı tek seferde alacak! 2008 öncesi- 2008 sonrası sigortalılar dikkat! SSK, Bağkur, 4C'liye EK 4.125 TL ödeme! 1800+900 gün prim şartıyla...

Emekliler 3 maaşı tek seferde alacak! 2008 öncesi- 2008 sonrası sigortalılar dikkat! SSK, Bağkur, 4C'liye EK 4.125 TL ödeme! 1800+900 gün prim şartıyla...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belli şartları sağlayan emeklilere çift maaş veya 3 maaş alma hakkı tanıyor. Bu şekilde emekliler kazançlarını 3'e katlayabiliyorlar. Birden fazla emekli maaşının nasıl alınabileceğine dair SGK kuralları tek tek açıkladı. SSK(4A), Bağ-Kur(4B) veya Emekli Sandığı(4C) sigortası olan kişiler için ayrım yapılmıyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir? İşte merak edilenler.

takvim.com.tr
28.02.2023 09:38 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:38
Emekliler 3 maaşı tek seferde alacak! 2008 öncesi- 2008 sonrası sigortalılar dikkat! SSK, Bağkur, 4C’liye EK 4.125 TL ödeme! 1800+900 gün prim şartıyla...

Milyonlarca kişi gelirini artırmak için farklı yollar arıyor. Ancak birçok kişi bu detayı bilmese de, bazı insanların birden fazla maaş alma hakkı bulunuyor. İkinci maaşı almak mümkün olurken, maaş sayısı üçe bile çıkabiliyor. Peki, kimler 3 maaş alma hakkında sahip? İşte merak edilenler...

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Emekliler 3 maaşı tek seferde alacak! 2008 öncesi- 2008 sonrası sigortalılar dikkat! SSK, Bağkur, 4C’liye EK 4.125 TL ödeme! 1800+900 gün prim şartıyla...

Yasalarımıza göre vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı bağlanıyor., Hem sigortalının eşi hem de çocukları belli şartlarda bu maaşı alıyorlar. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimler ise belli şartlar dahilinde maaş alabiliyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağı. Bu konuya biraz daha yakından bakalım.

Emekliler 3 maaşı tek seferde alacak! 2008 öncesi- 2008 sonrası sigortalılar dikkat! SSK, Bağkur, 4C’liye EK 4.125 TL ödeme! 1800+900 gün prim şartıyla...

2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydiler. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.

Emekliler 3 maaşı tek seferde alacak! 2008 öncesi- 2008 sonrası sigortalılar dikkat! SSK, Bağkur, 4C’liye EK 4.125 TL ödeme! 1800+900 gün prim şartıyla...

EŞLERE ÇİFT MAAŞ HAKKI
Öncelikle belirtelim eşlerden birisi vefat ettiği zaman ister erkek ister kadın olsun sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Bu eş çalışıyor ya da emekli olursa da ölüm maaşı alıyor ve hem emekli maaşını hem de eşinin maaşını birlikte alarak çift maaşa kavuşuyor.

Emekliler 3 maaşı tek seferde alacak! 2008 öncesi- 2008 sonrası sigortalılar dikkat! SSK, Bağkur, 4C’liye EK 4.125 TL ödeme! 1800+900 gün prim şartıyla...

Burada değişen sadece maaşın oranı oluyor. Eğer eş emekli ya da çalışmıyorsa maaş oranı yüzde 75 çalışıyor ya da emekli ise maaş oranı yüzde 50 oluyor. Burada kurum farkı bulunmuyor. Yani siz SSK'lı ya da Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı da olsanız eşinizin maaşını alabiliyorsunuz.

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