2000’den sonra emekli olanların maaşları artacak mı? 2021 intibak zammı son dakika geldi mi? Emekli olanlara 355 TL...
2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi maaşlar için çok büyük önem arz ediyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar maaşların artış sağlaması ve 2000 yılından önce emekli olanlarla eşit seviyede maaş alabilmeleri için TBMM'den intibak düzenlemesinin çıkmasını bekliyorlar. Bu düzenleme için davalar açılmış olsa da yargı yolu kapandı. Zira düzenleme için alınan son kararda yargı mercileri TBMM'yi işaret ettiler. Yani intibak düzenlemesi sadece meclise bir kanun teklifi sunulması ve kabul edilmesi durumunda yasalaşacak. İntibak yasası ile emekli vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam alacaklar? İntibak yasası kapsamından kimler faydalanabilecek?
2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların en büyük beklentilerinden birisi intibak zammı. Çıkması durumunda maaşlarda 355 TL'ye varan artışların yaşanacağı intibak düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri ve intibak düzenlemesinin nasıl çıkacağına ilişkin ayrıntılar sayfamızda yer alıyor. İntibak yasası ile emekli vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam alacaklar? İntibak yasası kapsamından kimler faydalanabilecek? İntibak düzenlemesi emeklilerin ek ödeme almaları ve maaşlarının artması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıllarda 2000 yılından önce emekli olanlar için sağlanan haklar ile bu düzenleme getirildi. 2000 yılından önce emekli olanların maaşlarında 60 TL'den 360 TL'ye ulaşan ek zam yapıldı.
İntibak Yasası'nda Son Durum
Emekli vatandaşların dört gözle beklediği intibak yasasında henüz yeni bir gelişme söz konusu değil. Yargı süreci için heyecanla bekleyen emeklilerin duymak istediği açıklamalar maalesef daha gerçekleşmedi. Bununla birlikte yeni düzenlemenin her emekliye farklı şekilde yansıtılacağı öğrenildi.