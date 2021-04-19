2000’den sonra emekli olanların maaşları artacak mı? 2021 intibak zammı son dakika geldi mi? Emekli olanlara 355 TL...

2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak düzenlemesi maaşlar için çok büyük önem arz ediyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar maaşların artış sağlaması ve 2000 yılından önce emekli olanlarla eşit seviyede maaş alabilmeleri için TBMM'den intibak düzenlemesinin çıkmasını bekliyorlar. Bu düzenleme için davalar açılmış olsa da yargı yolu kapandı. Zira düzenleme için alınan son kararda yargı mercileri TBMM'yi işaret ettiler. Yani intibak düzenlemesi sadece meclise bir kanun teklifi sunulması ve kabul edilmesi durumunda yasalaşacak. İntibak yasası ile emekli vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam alacaklar? İntibak yasası kapsamından kimler faydalanabilecek?

19.04.2021 12:06 - Son Güncelleme: 19.04.2021 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





