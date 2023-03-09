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Haberler Ekonomi Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! 1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik...

Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! 1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik...

1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik başlıyor. Altın fiyatları her dönem olduğu gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fiyatlarda son dönemde yaşanan düşüşler dikkatleri üzerine çekerken uzman isimler tarafından yapılan yorumlar ön plandaki yerini aldı. Altın fiyatlarının hareket edeceği rota merak konusu oluyor.

09.03.2023 12:30 - Son Güncelleme: 09.03.2023 12:30
Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! 1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik...

Küresel piyasalarda yakın zamanda alınan FED kararı sonrası altın fiyatları gerileme kaydetmeye devam ediyor. Son dönemlerde 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde bir numarada yerini alıyor. Ons altın fiyatında peş peşe yaşanan düşüş sonrası gramda da dikkate değer bir düşüş gözlemlendi. Fiyatlarda yaşanan geri çekilme yatırımcıları uzman yorumlarını takip etmeye yönlendirdi. Öte yandan dünyaca ünlü bankanın FED açıklaması fiyatlarda yeni rotayı tayin etti.

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Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! 1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcıları uyardı.

Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! 1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik...

"TEKRAR GERİLEME OLABİLİR"

Memiş açıklamasında, "Bu hafta yükselişini bin 865 dolar seviyesine kadar sürdürmesini bekliyorum. Ancak oradan tekrar gerileme olabilir." dedi.

Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! 1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik...

İslam Memiş ayrıca "Bu hafta ekranlarda bin 145 lira, serbest piyasalarda bin 170 lira seviyesini takip edeceğim. Buradan tekrar ons nedenli geri çekilme yaşanabilir." dedi.

Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! 1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik...

Memiş sözlerine "Ekranlarda bin 100 lira, serbest piyasalarda bin 125 lira destek seviyelerini takip edeceğim." ifadelerini de ekledi.

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