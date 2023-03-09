Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! 1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik...

Küresel piyasalarda yakın zamanda alınan FED kararı sonrası altın fiyatları gerileme kaydetmeye devam ediyor. Son dönemlerde 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde bir numarada yerini alıyor. Ons altın fiyatında peş peşe yaşanan düşüş sonrası gramda da dikkate değer bir düşüş gözlemlendi. Fiyatlarda yaşanan geri çekilme yatırımcıları uzman yorumlarını takip etmeye yönlendirdi. Öte yandan dünyaca ünlü bankanın FED açıklaması fiyatlarda yeni rotayı tayin etti.