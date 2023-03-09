Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! 1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik...
1 gram altını olan bile sükûnetle beklesin! Dünyaca ünlü banka yeni güzergahı tayin etti! Fitil ateşlenecek, çılgın hareketlilik başlıyor. Altın fiyatları her dönem olduğu gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fiyatlarda son dönemde yaşanan düşüşler dikkatleri üzerine çekerken uzman isimler tarafından yapılan yorumlar ön plandaki yerini aldı. Altın fiyatlarının hareket edeceği rota merak konusu oluyor.
09.03.2023 12:30 - Son Güncelleme: 09.03.2023 12:30
Küresel piyasalarda yakın zamanda alınan FED kararı sonrası altın fiyatları gerileme kaydetmeye devam ediyor. Son dönemlerde 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde bir numarada yerini alıyor. Ons altın fiyatında peş peşe yaşanan düşüş sonrası gramda da dikkate değer bir düşüş gözlemlendi. Fiyatlarda yaşanan geri çekilme yatırımcıları uzman yorumlarını takip etmeye yönlendirdi. Öte yandan dünyaca ünlü bankanın FED açıklaması fiyatlarda yeni rotayı tayin etti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcıları uyardı.