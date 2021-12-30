200.000 TL için 48 ay vade ile konut kredisi aylık ne kadar ödenir? Garanti, Halkbank, TEB konut kredisi güncel faiz oranları…

200.000 TL için 48 ay vade ile konut kredisi aylık ne kadar ödenir? Tek tek banka şubelerini ziyaret ederek bilgi almak yerine haberimizde sizler için derlediğimiz Garanti, Halkbank, Yapı Kredi, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyebilirsiniz. Birikimlerinin üzerine ek kredi ile bütçesini tamamlamak ve kolay geri ödeme koşulları ile konut kredisinden yararlanmak isteyenlerin yılbaşı bitmeden acele etmesi gerekiyır. İşte ayrıntılar!