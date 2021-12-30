200.000 TL için 48 ay vade ile konut kredisi aylık ne kadar ödenir? Garanti, Halkbank, TEB konut kredisi güncel faiz oranları…
Yıl bitmeden kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar yıllar boyu yaptıkları birikimin yanı sıra uygun geri ödeme koşulları ile konut kredisi çekmek istiyor ve bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Peki 200.000 TL için 48 ay vade ile konut kredisi aylık ne kadar ödenir? Garanti, Halkbank, Yapı Kredi, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bankaların yeni yıl öncesinde konut kredisi için sundukları faiz oranları, başvuru şartları ve geri ödenecek faizli tutarın kaç TL olduğuna ilişkin tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
30.12.2021 17:22
- Son Güncelleme: 30.12.2021 17:22
200.000 TL için 48 ay vade ile konut kredisi aylık ne kadar ödenir? Tek tek banka şubelerini ziyaret ederek bilgi almak yerine haberimizde sizler için derlediğimiz Garanti, Halkbank, Yapı Kredi, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyebilirsiniz. Birikimlerinin üzerine ek kredi ile bütçesini tamamlamak ve kolay geri ödeme koşulları ile konut kredisinden yararlanmak isteyenlerin yılbaşı bitmeden acele etmesi gerekiyır. İşte ayrıntılar!