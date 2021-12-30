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Memur ve emeklilerin zam oranı ne kadar olacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tablosu

Son dakika haberi... Milyonlarca memur ve emeklinin zam geri sayımı devam ediyor. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisiyle beraber emekli ve memurların zam oranları da netleşecek. Enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin tahmin oranları da belli oldu. Peki seyyanen zam yapılmazsa emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak? Memur ve emekli 2022'de ne kadar maaş alacak? Takvim.com.tr zamlı maaşları sizin için hesapladı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
30.12.2021 16:26 - Son Güncelleme: 30.12.2021 17:14
Memur ve emeklilerin zam oranı ne kadar olacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tablosu

Milyonlar 3 Ocak gününü iple çekerken, zam oranları için ipucu geldi. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.91, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 21.91 (yüzde 5 zam + yüzde 16.91 enflasyon farkı) zam göründü. Peki bu artış kazançlara nasıl yansıyacak? İşte detayları...

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Memur ve emeklilerin zam oranı ne kadar olacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tablosu

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a kilitlendi. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı farkı gösterecek.

Memur ve emeklilerin zam oranı ne kadar olacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tablosu

2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı olacak.

Memur ve emeklilerin zam oranı ne kadar olacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tablosu

5 AYLIK YÜZDE 10.48
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklilerin zam oranı ne kadar olacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tablosu

Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı. Bu veri de pazartesi günü belli olacak. Ancak artışlar için ipucu da geldi.

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