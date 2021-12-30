Memur ve emeklilerin zam oranı ne kadar olacak? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tablosu
Son dakika haberi... Milyonlarca memur ve emeklinin zam geri sayımı devam ediyor. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisiyle beraber emekli ve memurların zam oranları da netleşecek. Enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin tahmin oranları da belli oldu. Peki seyyanen zam yapılmazsa emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak? Memur ve emekli 2022'de ne kadar maaş alacak? Takvim.com.tr zamlı maaşları sizin için hesapladı...
30.12.2021 16:26
- Son Güncelleme: 30.12.2021 17:14
Milyonlar 3 Ocak gününü iple çekerken, zam oranları için ipucu geldi. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.91, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 21.91 (yüzde 5 zam + yüzde 16.91 enflasyon farkı) zam göründü. Peki bu artış kazançlara nasıl yansıyacak? İşte detayları...