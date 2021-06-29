Sıfır otomobilde 0 faiz ve indirim müjdesi bitti bitecek! Bal gibi fırsatlarda artık son viraj! 35 saat sonra...
İkinci elde fiyatların artması araba alacak olanları sıfır otomobillere yöneltti. Markalar ayın ilk günlerinde Haziran ayına özel güncel fiyat listelerini ve indirim fırsatlarını duyurdu. Sıkı takibe alınan fiyatlarda bu aya özel fırsatlar dikkat çekmeyi başardı. Yeni ayın gelmesinin hemen ardından otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini ve kampanyalarını baştan aşağı yenilendi. Bu kapsamda da yeni indirimler vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. 5 markadan araba alacaklara çeşitli kampanyalar yarın sona erecek ve Temmuz ayında başka fırsatların gelip gelmeyeceği merak uyandıracak.
Bazı otomobil markaların ayın ilk günlerinde müşterileriyle sunduğu kampanyaları paylaştı. Firmaların sunduğu yeni fırsatlar göze çarparken fiyat listesi merak ediliyor. Citroen, Dacia, Renault, Honda ve Peugeot yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor. Honda'nın tasarımı ve donanımları ile SUV segmentinde öne çıkan, güçlü ve verimli motora sahip, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımıyla fark yaratan CR-V modeline sahip olmak isteyenler için de haziran ayına özel kredi kampanyası kapsamında, 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranıyla alınabiliyor.
DACİA'DAN HAZİRAN AYINA ÖZEL KAMPANYA
Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.