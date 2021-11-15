20.000 TL müjdesi! TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile anında alabilirsiniz!

1.000 - 100.000 TL aralığındaki tutarlarda ve 3 - 36 ay aralığındaki vadelerde, 18-70 yaş aralığındaki her bireyin müracaat yapabileceği CEPTETEB İhtiyaç Kredisi'ni aylık eşit taksitler durumunda ödeyebilirsin. Üstelik CEPTETEB İhtiyaç Kredisi almak amacıyla kefil ya da teminat göstermene de lüzum yok.