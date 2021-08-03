2000 yılından sonra emekli olanlara intibak zammı ne kadar? Emekli intibak zammı ve ek ödeme miktarı ne oldu?

En düşük emekli maaşı, intibak zammı ve ek ödeme hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda emekli vatandaşların yeni bir zam yapılacağına ilişkin haberler basında son günlerde artmaya başladı. Bu haberlerde emekli vatandaşların maaşlarına, aylık maaş tutarına göre yeni bir intibak zammı yapılabileceği ele alınıyor. Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi yapılmış ve maaşları o dönem 300 TL'ya kadar artmıştı. Bu intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edildi. Bu düzenleme için davalar açılmış olsa da yargı yolu kapandı. Zira düzenleme için alınan son kararda yargı mercileri TBMM'yi işaret ettiler. Peki emekli maaşı, intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak?