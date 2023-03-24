SON DAKİKA! %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye 2.000 TL yatıyor! Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte...

Elitaş tarafından yapılan açıklamada "Şimdi 2023 yılının Mart-Nisan ayında ya da Mart ayında Nisan ayının ilk haftasında yasalaşabilir en düşük Emekli maaşı 7500 lira olacak. Buradan bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum." ifadeleri kullanıldı.