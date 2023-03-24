SON DAKİKA! %81 ZAM! SGK, Bağ-Kur, 4C'liye 2.000 TL yatıyor! Toplam 4.000 TL ÖDEME! 2023 Bayram ikramiyesi NE ZAMAN yatacak? O tarihte...
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili konuya dair açıklamalarda bulundu. Yapılan %81 zam sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, kimler emekli bayram ikramiyesi alacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
24.03.2023 15:35 - Son Güncelleme: 24.03.2023 15:52
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.