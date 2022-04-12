Temmuz'da emekli memur maaşları 8 bin 600 TL'ye kadar yükselecek! 6 aylık artış için hesaplar tamam! %34,12 ZAM KESİNLEŞTİ!
Milyonların gözü Temmuz ayı zamlı maaşlara çevrildi. Enflasyon bilgileri açıklandıkça ipuçları da gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç enflasyon artışı alacak? Sorusu da merak edip araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç aylık enflasyon bilgilerinin sonrasında 6 aylık artış amacıyla de hesaplama yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'daki enflasyon artışı yüzde 34,62 olarak uygulanacak. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 27,12 olarak belirlendi. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı da buna ek edildiğinde toplam miktar yüzde 34,12'ye çıkacak.
Temmuz zammı için ipucu geldi. 3 aylık TÜFE'ye göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 34,62, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 27,12 olarak belirlendi. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı da buna ilave edildiğinde toplam oran yüzde 34,12'ye çıkacak. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Peki, Temmuz'da kim ne kadar maaş zammı alacak? İşte merak edilenler...
Yaklaşık 14 milyon emekli ve 4.5 milyon kamu çalışanının maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.
3 AYLIK ARTIŞ BELLİ OLDU
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.