Temmuz’da emekli memur maaşları 8 bin 600 TL’ye kadar yükselecek! 6 aylık artış için hesaplar tamam! %34,12 ZAM KESİNLEŞTİ!

Temmuz zammı için ipucu geldi. 3 aylık TÜFE'ye göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 34,62, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 27,12 olarak belirlendi. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı da buna ilave edildiğinde toplam oran yüzde 34,12'ye çıkacak. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Peki, Temmuz'da kim ne kadar maaş zammı alacak? İşte merak edilenler...