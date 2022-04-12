Paralar PTT'den çekiliyor! Başvurular T.C. kimlik numarasıyla internet üzerinden... Çocuğu olan ailelere 300-400-600 TL ödeniyor!

15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapmış tüm anneler faydalanabiliyor. 1-2-3 çocuklu ailelere para desteği sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından güzel haber geldi. Başvurular TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den yapılabiliyor. Bu kapsamda ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için ise 600 lira veriliyor. Vatandaşlar paralarını PTT'den çekebiliyor. İşte detaylar...