Vav TV İzle
Haberler Ekonomi MEMURA 3'LÜ ARTIŞ EMEKLİYE ‘FARK’LI ZAM! Milyonları ilgilendiriyor! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...

MEMURA 3'LÜ ARTIŞ EMEKLİYE ‘FARK’LI ZAM! Milyonları ilgilendiriyor! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz zammına kilitlendi. Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zam emekliler için de referans olurken maaşa ya da göreve göre farklı artışların söz konusu olacağı formüller gündemde. İşte Temmuz zammının detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
16.05.2023 11:58 - Son Güncelleme: 16.05.2023 16:37
MEMURA 3’LÜ ARTIŞ EMEKLİYE ‘FARK’LI ZAM! Milyonları ilgilendiriyor! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ek zam sinyallerinin verilmesi emeklilerin heyecanlı bekleyişini artırıyor. Tüm emeklileri rutin zamlarının yanı sıra ek iyileştirme bekliyor. İlave artışların detayları merak edilirken, yeni Meclis'in ilk gündemlerinden biri de buna ilişkin yasal düzenleme olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MEMURA 3’LÜ ARTIŞ EMEKLİYE ‘FARK’LI ZAM! Milyonları ilgilendiriyor! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...

ÜÇLÜ ARTIŞ FORMÜLÜ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, bir de refah payı eklenecek.

7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir iyileştirme de söz konusu olacak.

MEMURA 3’LÜ ARTIŞ EMEKLİYE ‘FARK’LI ZAM! Milyonları ilgilendiriyor! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...

7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı zam belirlenecek. Kademeli ek zammın seyyanen olması beklenirken, oransal bir artış da söz konusu olabilecek.

MEMURA 3’LÜ ARTIŞ EMEKLİYE ‘FARK’LI ZAM! Milyonları ilgilendiriyor! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...

Refah payı ve kademeli ek zam ayrı ayrı yansıtılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilecek. Zamlar belirlenirken, kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış referans alınacak.

MEMURA 3’LÜ ARTIŞ EMEKLİYE ‘FARK’LI ZAM! Milyonları ilgilendiriyor! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...

NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki aylık TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.12 olarak gerçekleşecek. Kesin oran ise 3 Temmuz'da belli olacak. Bu orana göre de refah payı ve ek zam netleşecek. Detayların da Haziran ayında ya da en geç 3 Temmuz'da duyurulması bekleniyor.

SON DAKİKA