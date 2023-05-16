MEMURA 3'LÜ ARTIŞ EMEKLİYE ‘FARK’LI ZAM! Milyonları ilgilendiriyor! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz zammına kilitlendi. Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zam emekliler için de referans olurken maaşa ya da göreve göre farklı artışların söz konusu olacağı formüller gündemde. İşte Temmuz zammının detayları...
16.05.2023 11:58 - Son Güncelleme: 16.05.2023 16:37
Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ek zam sinyallerinin verilmesi emeklilerin heyecanlı bekleyişini artırıyor. Tüm emeklileri rutin zamlarının yanı sıra ek iyileştirme bekliyor. İlave artışların detayları merak edilirken, yeni Meclis'in ilk gündemlerinden biri de buna ilişkin yasal düzenleme olacak.
NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki aylık TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.12 olarak gerçekleşecek. Kesin oran ise 3 Temmuz'da belli olacak. Bu orana göre de refah payı ve ek zam netleşecek. Detayların da Haziran ayında ya da en geç 3 Temmuz'da duyurulması bekleniyor.