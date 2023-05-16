MEMURA 3’LÜ ARTIŞ EMEKLİYE ‘FARK’LI ZAM! Milyonları ilgilendiriyor! Seyyanen zam, refah payı ve ek gösterge...

NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki aylık TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.12 olarak gerçekleşecek. Kesin oran ise 3 Temmuz'da belli olacak. Bu orana göre de refah payı ve ek zam netleşecek. Detayların da Haziran ayında ya da en geç 3 Temmuz'da duyurulması bekleniyor.