Dilekçe ile 12 bin TL'ye varan ödemenizi hemen alabilirsiniz! O paralar tek tek İADE! 5 yıl süre verildi: Noter, Tapu harcı, Belediyelerce alınan ücretler...
Tapu masraflarına dair açıklamalar geldi. Bu paralar tek tek iade edilecek. Ödediğiniz paraları geri alabileceksiniz. Mesela ev, arsa, arazi, tarla, işyeri gibi gayrimenkul alanlar Emlak Vergisi'ni, uzman ücretini ve tapu harcını ödemek zorunda. Fakat bu ödemeden muaf olanlar var. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalar vergi ve harçlardan muaf tutuldu. Ödeme yaptıysanız iade amacıyla vergi dairesine müracaat dilmesini gerekiyor. Peki, Tapu harcı iadesi nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
Tapu harcı, bütün gayrimenkul alım ve satım işlemleri sırasında ödenmesi gereken tapu hizmetleri bedeline verdiği addır. Tapu işlemlerinin gerçekleşebilmesi amacıyla bu harcın kesinlikle ödenmesi gerekir. Satışı yapılan bütün gayrimenkuller amacıyla beyan edilen satış bedelinin %4'ü olarak belirlenmiştir. Aksini bir hal oluşmadıkça tapu harcı alıcı ve satıcıdan eşit olarak, satış bedelinin %2'si oranında tahsil edilir. Bu anlamda başvuru yaparak bu harçları geri alma şansınız mevcut. İşte devlet tarafından iade edilen o ödemeler...
Türkiye'de riskli binaların yenilenmesi için yürütülen kentsel dönüşüm seferberliğine hız vermek ve vatandaşa kolaylık sağlamak adına birçok destek sunuluyor. Kira yardımı, kredi faiz desteği, yüzde 1 oranlı Katma Değer Vergisi (KDV) gibi uygulamaların yanı sıra 2018'de yapılan bir düzenlemeyle kentsel dönüşüm kapsamında (6306 sayılı kanun) inşa edilen binalar vergi ve harçlardan muaf tutuldu.
HARÇ VE VERGİLER
10 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 24'üncü maddesi kapsamında kentsel dönüşüm projesinden ev alan kişilerin tapu harcı ödememesinin önü açılırken, müteahhitler de dönüşüm projelerinde hak sahiplerinin dairelerinin dışında kendilerine kalan dairelerin tapu devrinde harç istisnasına tabi tutulmuştu.
MAĞDURİYET YAŞANIYOR
Yaklaşık 4 yıldır yürürlükte olan muafiyete rağmen bazı tapu müdürlüklerinde, belediyelerde ve noterlerde kentsel dönüşüm konutlarının ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemlerinden harç ve vergi talep edilebiliyor. Bu durum pek çok ihtilaf yarattığı gibi çoğu ihtilaf da mahkemelere taşınıyor.