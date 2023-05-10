Memura %45 EK ZAM + Seyyanen artış! Emekliye 15 bin TL, memura 17.000 TL! Temmuz 2023 MEVCUT-YENİ maaş tablosu ortaya çıktı! İntibak, kümülatif artış...

700 bin kamu işçisinin maaşları netleşirken gözler emekli ve memur zammıan çevrildi. İşçilere yapılan %45 zammın emekli ve memur zammına etkisi merak ediliyor. Bu kapsamda gözler Temmuz hesaplamalarına çevrildi. Peki, Temmuz'da emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? İşte detaylar...