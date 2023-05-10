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Haberler Ekonomi Memura %45 EK ZAM + Seyyanen artış! Emekliye 15 bin TL, memura 17.000 TL! Temmuz 2023 MEVCUT-YENİ maaş tablosu ortaya çıktı! İntibak, kümülatif artış...

Memura %45 EK ZAM + Seyyanen artış! Emekliye 15 bin TL, memura 17.000 TL! Temmuz 2023 MEVCUT-YENİ maaş tablosu ortaya çıktı! İntibak, kümülatif artış...

Başkan Erdoğan 700 bini aşkın kamu işçisine zam müjdesi verdi, asgari ücretliye, memura ve emekliye kadar çalışmaların devamının getirileceğini söyledi. Kamu işçisi maaşlarının 15 bin TL'ye yükselmesinin ardından gözler memurlara çevrildi. Ara zam beklentisi artarken Temmuz ayı maaş hesabı da güncellendi. Peki, Temmuz'da memur ve emekliye kaç TL zam gelecek? İşte son oranlar...

takvim.com.tr
10.05.2023 22:13 - Son Güncelleme: 10.05.2023 22:13
Memura %45 EK ZAM + Seyyanen artış! Emekliye 15 bin TL, memura 17.000 TL! Temmuz 2023 MEVCUT-YENİ maaş tablosu ortaya çıktı! İntibak, kümülatif artış...

700 bin kamu işçisinin maaşları netleşirken gözler emekli ve memur zammıan çevrildi. İşçilere yapılan %45 zammın emekli ve memur zammına etkisi merak ediliyor. Bu kapsamda gözler Temmuz hesaplamalarına çevrildi. Peki, Temmuz'da emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

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Memura %45 EK ZAM + Seyyanen artış! Emekliye 15 bin TL, memura 17.000 TL! Temmuz 2023 MEVCUT-YENİ maaş tablosu ortaya çıktı! İntibak, kümülatif artış...

700 binden fazla kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi maratonu tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyecanla beklenen zam oranlarını duyurdu. Başkan Erdoğan, refah payı dahil ücretlere ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapılırken, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya yükseltildiğinin müjdesini verdi.

Memura %45 EK ZAM + Seyyanen artış! Emekliye 15 bin TL, memura 17.000 TL! Temmuz 2023 MEVCUT-YENİ maaş tablosu ortaya çıktı! İntibak, kümülatif artış...

İŞTE ZAMMIN DETAYLARI
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın verdiği bilgiye göre, 2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile kamu işçilerinin taban ücretleri brüt 15 bin liraya yükseltildi.

Memura %45 EK ZAM + Seyyanen artış! Emekliye 15 bin TL, memura 17.000 TL! Temmuz 2023 MEVCUT-YENİ maaş tablosu ortaya çıktı! İntibak, kümülatif artış...

Birinci 6 ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam+enflasyon farkı, 3 ve 4'üncü 6 aylar için yüzde 10+enflasyon farkı olacak. En düşük brüt ücret yüzde 45 zam ile brüt 21 bin 750 liraya yükselecek. Düşük ücrette yüzde 107 seviyesinde bir artış yaşanmış olacak.

Memura %45 EK ZAM + Seyyanen artış! Emekliye 15 bin TL, memura 17.000 TL! Temmuz 2023 MEVCUT-YENİ maaş tablosu ortaya çıktı! İntibak, kümülatif artış...

ZAM FARKI ÖDENECEK
İmzalanan 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakların belirlendiği toplu iş sözleşmesi; kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

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