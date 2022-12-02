20-25 yıl+ 99 sigorta girişi + 5.000 prim EYT'de elmas değerinde olacak! Eksik prime yıla 5 yol: EYT'de A Planı KESİNLEŞTİ! 42,43,45 yaşında erken emekli olacaklar...
Milyonlarca sigortalı aralık ayında açıklanacak olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeye kilitlenmiş durumda. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar için emeklilik yolunu açacak düzenleme sonrasında ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olabileceği hesaplanıyor. Daha sonra şartları tamamlayacak 3-4 milyon kişinin daha emeklilik hakkına kavuşacağı hesaplanıyor. Eksik primi olanlar ise tamamlama telaşına girdi. Bunun için 5 yol mevcut. İşte EYT yasasından yararlanma yolları!
EYT düzenlemesinde sona gelinirken, emekli olacaklar heyecanla yasayı bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ise prim günlerini tamamlama telaşına girdi. Bilindiği üzere yapılan açıklamalar 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını ortaya koydu. Prim kazanmanın 5 yolu açıklandı. Borçlanma, Bağ-Kur'lu ihyası, hizmet tespiti, isteğe bağlı sigorta ve yaşlılık toptan ödemesi ihyası ön plana çıkıyor. Peki, EYT'de son durum ne? Kimler EYT'den yararlanacak? EYT'li olmak için ne yapmalıyım? İşte merak edilenler haberimizde!
EYT İLE İLGİLİ MÜJDEYİ BAKAN VERDİ
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Emekli ile emekli olmayanlar arasındaki SGK prim farkı karşılanacak. Bakan bize müjdeyi verdi. Yüzde 80'in üzerinde çalışan işe devam etmek istiyor." şeklinde konuştu.
TİSK Başkanı Akkol, EYT'lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıkladı.
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Bu ay Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme merakla beklenirken, yapılan açıklamalar 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını ortaya koyuyor.