189-300-429 TL yardım! Hemşire, öğretmen, sağlıkçı, sözleşmeli çalışana verilecek! Hepsi zamlandı!

Kamu çalışanları yapılan yardımlar ve sosyal kazanımlarla yıl boyu gelirlerine gelir katıyor. Aile yardımıyla başlayan yardımlarla aile bütçesi artarken, tazminat miktarları da yükseliş yaşadı. Toplu sözleşmede taşradaki personeller de unutulmadı. Mesai ücretleri ve eğitime hazırlık ödeneği yükseltildi. Özlük haklarında yapılan iyileştirmeyle kamu çalışanları rahat bir nefes alacak. İşte; hemşire, öğretmen, sağlıkçı, sözleşmeli çalışanların alacağı kazanımlar!