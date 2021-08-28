189-300-429 TL yardım! Hemşire, öğretmen, sağlıkçı, sözleşmeli çalışana verilecek! Hepsi zamlandı!
Memur sendikaları ve hükümet arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan toplu sözleşme sonrası birçok meslek grubuna verilen yardımların miktarı da yükseldi. Memurlar yüzlerce lira sosyal kazanımlardan yıl boyunca faydalanabilecek. Hemşireden öğretmene, sağlıkçıdan ormancıya kadar birçok memur bu yardımları kolaylıkla ceplerine koyabilecek. Yapılan iyileştirmelerle aile bütçeleri büyük bir artış yaşayacak. En çok dikkat çeken yardım ise aile yardımı oldu. İşte, toplu sözleşme sonrası memurların yeni kazanımları!
Kamu çalışanları yapılan yardımlar ve sosyal kazanımlarla yıl boyu gelirlerine gelir katıyor. Aile yardımıyla başlayan yardımlarla aile bütçesi artarken, tazminat miktarları da yükseliş yaşadı. Toplu sözleşmede taşradaki personeller de unutulmadı. Mesai ücretleri ve eğitime hazırlık ödeneği yükseltildi. Özlük haklarında yapılan iyileştirmeyle kamu çalışanları rahat bir nefes alacak. İşte; hemşire, öğretmen, sağlıkçı, sözleşmeli çalışanların alacağı kazanımlar!
HEMŞİRELERE 300 TL
Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında arttı. Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış gerçekleşti. Özel hizmet tazminatı ilavelerinin yüzde 40 oranında artırılması sağlandı. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulaması milli bayramlarda da verilecek.
EMEKLİYE TAZMİNAT
Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2 bin 438 lira tazminat tutarı 2 bin 560 liraya çıktı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429.11 liraya yükseldi. Burs alan, devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesi devam edecek. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda çalışma başlatılacak.
189 LİRA ÖDEME!
Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 189 lira çocuk yardımı ödenecek. Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılacak. Engelli kamu görevlilerinin kamu konutlarından öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınması uygulaması sürecek.