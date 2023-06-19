2000-2008-2012 sonrası + 48-49-42-55 yaşındakilere erken emeklilik vuracak! 3600-5000 primle EYT kademeli emeklilik açıklandı! SSK, Bağkur staj, çıraklık...
Meclis'e gelecek konular arasında kademeli emeklilik var mı merak ediliyor. EYT sonrası milyonlarca kişi emekli olurken, kıl payı kaçıranlar ise yeni düzenlemeyi bekliyor. Bununla ilgili yeni bir reform gelirse yaş şartının esnetilmesi söz konusu olabilecek. Peki, kademeli emeklilik yürürlüğe girecek mi? İşte konu hakkında detaylar...
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Şimdi gözler 2000 sonrası sigortalılara çevrildi. EYT'yi 1 yıl, ay, hatta gün farkıyla kaçıranlar da mevcut. Bu düzenlemeden yararlanamayanlardan kademeli emeklilik talepleri de gelmeye başladı. Peki, kademeli emeklilik yürürlüğe girecek mi? 2000 sonrası sigortalılara erken emeklilik hakkı verilecek mi? İşte merak edilenler...
KADEMELİ EMEKLİLİKTE 2 KRİTER ÖNEMLİ
EYT sonrası yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar başlatılıyor. Kademeli emeklilik için Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den açıklama geldi.
İşte açıklamalarından öne çıkanlar;
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir arkadaşımız EYT'li olarak emekli olurken, ancak 1 gün sonra (9 Eylül 99) ya da 5 yıl sonra 2000 yılında, 2001 yılında sigortalı olmuş bir arkadaşımız daha geç emekli oluyor. Böylelikle kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı beklemek zorunda kalıyorlar. Birkaç günlük süre için 15-16-17 yıllık bir fark oluşuyor.