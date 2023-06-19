2000-2008-2012 sonrası + 48-49-42-55 yaşındakilere erken emeklilik vuracak! 3600-5000 primle EYT kademeli emeklilik açıklandı! SSK, Bağkur staj, çıraklık...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir arkadaşımız EYT'li olarak emekli olurken, ancak 1 gün sonra (9 Eylül 99) ya da 5 yıl sonra 2000 yılında, 2001 yılında sigortalı olmuş bir arkadaşımız daha geç emekli oluyor. Böylelikle kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı beklemek zorunda kalıyorlar. Birkaç günlük süre için 15-16-17 yıllık bir fark oluşuyor.