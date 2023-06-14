2000 s. sigortalılar da EYT'li sayılacak! Primi eksik olan EPT'lilere son 19 gün avantajı geldi!

EYT ile milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazandı. Emeklilik için eksik primini tamamlamak isteyenlere önemli bir ikaz geldi. Borçlanma ve İHYA ile eksik primler tamamlanırken, asgari ücrete yapılacak ara zamla ödemeler yükselecek. Bu kapsamda ay sonuna kadar başvuru yapan daha az ödeme yapmış olacak. Peki, Eksik prim nasıl tamamlanır? İşte erken emekli olma yolları...