2000 s. sigortalılar da EYT'li sayılacak! Primi eksik olan EPT'lilere son 19 gün avantajı geldi!
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında yapılan düzenlemeler, prim ve yıl şartlarını tamamlayan vatandaşların emekli aylığını almalarına imkan tanırken, eksik süreleri olanlar için ise borçlanma ve ihya gibi yardımlar devreye giriyor. Ayrıca, prim ödemelerinde yapılan yapılandırma düzenlemesi de prim kazandırma fırsatı sunuyor. Bu bağlamda, ödemeler için bu ay sonuna kadar başvurmak oldukça avantajlı hale geliyor. İşte merak edilenler...
14.06.2023 09:28 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:28
EYT ile milyonlarca kişi emekli olmaya hak kazandı. Emeklilik için eksik primini tamamlamak isteyenlere önemli bir ikaz geldi. Borçlanma ve İHYA ile eksik primler tamamlanırken, asgari ücrete yapılacak ara zamla ödemeler yükselecek. Bu kapsamda ay sonuna kadar başvuru yapan daha az ödeme yapmış olacak. Peki, Eksik prim nasıl tamamlanır? İşte erken emekli olma yolları...