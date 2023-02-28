EYT'de KISMİ EMEKLİLİK şartları az evvel açıklandı! 3600 GÜN+ 50-55 YAŞLA emeklilik tablosu! 5000 primle o kişiler de listeye alınacak! EYT'de madde madde Meclis kararları!
EYT için gözler 28 Şubat tarihine çevrilmişti. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı EYT düzenlemesi için görüşmeler başladı. EYT'de yaş şartı kaldırılırken prim gününü tamamlayanlar anında emekli olacak. Özellikle kısmi emeklilik şartlarının geçerli olup olmayacağı en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, EYT'de kısmi emeklilik kabul edildi mi? 3600 gün primle EYT'den emekli olunacak mı? İşte son gelişmeler haberimizde!
EYT için Meclis aşaması geldi, çattı. Haftalardır beklenen görüşmeler bugün başladı. Bu kapsamda sunulan yasa teklifinde değişiklik olup olmayacağı merak edilen konular arasında. Özellikle 3600 prim şartlarının geçerli olup olmayacağı gündemde sıklıkla araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT maddeleri değişti mi? İşte tüm merak edilenler...
EYT SSK EMEKLİLİK ŞARTLARI NETLEŞTİ!
EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.
SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023
ERKEKLER
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975