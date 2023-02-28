EYT’de KISMİ EMEKLİLİK şartları az evvel açıklandı! 3600 GÜN+ 50-55 YAŞLA emeklilik tablosu! 5000 primle o kişiler de listeye alınacak! EYT’de madde madde Meclis kararları!

EYT için Meclis aşaması geldi, çattı. Haftalardır beklenen görüşmeler bugün başladı. Bu kapsamda sunulan yasa teklifinde değişiklik olup olmayacağı merak edilen konular arasında. Özellikle 3600 prim şartlarının geçerli olup olmayacağı gündemde sıklıkla araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT maddeleri değişti mi? İşte tüm merak edilenler...