2000-2005-2007-2008 sonrası sigortalılar TEK DESTEDE! SSK, Bağkur emekliye 1300 TL İNTİBAK ZAMMI!
İntibak zammı ile ilgili aramalar hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine kurum kaynaklı farkların verilmesi için gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. Konu hakkında uzmanlardan yeni açıklamalar geldi. Peki, maaşlara intibak zammı gelecek mi? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde!
Emekli maaş zamları Ocak ayında netleşti ve %30 zam açıklandı. '2000-2008 arasında ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını öne çekecek çalışmalar yapılacak mı' sorusu gündemde sıcaklığını korumaya devam ediyor. İntibak yasası da bu kapsamda merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasa çıkarsa 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasında fark giderilecek, primleri eşitlenecek ve aylıklarında artış yaşanacak. Peki, intibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar...
2000 yılı sonrası SSK ve BAĞ-KUR maaşlarında 1300 TL artışın olacağı 'İntibak Yasası' en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. Maaş zamları, EYT, 3600 ek gösterge derken gözler İntibak yasasına çevrildi.
Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 TL civarında artış yaşanmıştı. 2000 ve sonrası emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söyleyerek İntibak yasasının çıkmasını istiyor.
Yasayla prim eşitlemesi ile aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve maaşlarda 1.300 TL'ye varan artışlar bekleniyor. Peki, İntibak yasası çıkacak mı, intibak yasası ne zaman çıkacak 2023?
İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI, 2000 SONRASI İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?
Ankara kulislerinde konuşulan intibak yasasına ilişkin detayları İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya canlı yayında aktardı.
"Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük. Bu aylık bağlama oranlarından kaynaklı oldu.