2000-2005-2007-2008 sonrası sigortalılar TEK DESTEDE! SSK, Bağkur emekliye 1300 TL İNTİBAK ZAMMI!

Emekli maaş zamları Ocak ayında netleşti ve %30 zam açıklandı. '2000-2008 arasında ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını öne çekecek çalışmalar yapılacak mı' sorusu gündemde sıcaklığını korumaya devam ediyor. İntibak yasası da bu kapsamda merak edilen konular arasında yer alıyor. Yasa çıkarsa 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasında fark giderilecek, primleri eşitlenecek ve aylıklarında artış yaşanacak. Peki, intibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar...