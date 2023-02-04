Neler var neler, A101 3-5 Şubat 2023 kataloğu yayımlandı! Hafta sonu geldi A101'de 100 üründe fiyatlar düştü! Fritöz, cezve, blender, mikser...
A101'e bu hafta gelen eli dolu çıkacak. Hafta sonunu da kapsayacak indirim kampanyasının başladığını duyuran A101 zincir marketleri 100 üründe indirim yapıldığını açıkladı. Çeyiz alışverişine çıkmak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Mağazan yüksek fiyata satılan bir çok ürün bu hafta sadece A101'de indirime girdi. Kaçıran başını taşlara vuracak. Kiwi KMC-6955 Çok Fonksiyonlu Ekmek Yapma Makinesi 1,299 TL'ye satışta! İşte A101 3-5 Şubat 2023 kataloğu fiyat listesi.
04.02.2023 11:10 - Son Güncelleme: 04.02.2023 11:10
A101'de bu hafta neler var neler! Bugün satışa çıkan ürünlerin yarısından fazlasını çeyiz ürünleri kapsarken, bir miktarını gıda, bir miktarını giyim, bir miktarını da oyuncak kapsıyor. Vatandaşlar markete gitmeden önce muhakkak A101 güncel aktüel ürünler kataloğunu incelemeli! Peki bu hafta hangi ürünler indirimde? Fritöz, cezve, blender, mikser ve daha bir çok sürpriz üründe dev indirim başladı! Tekne satışı da bu katalogda mevcut! İşte A101 3-5 Şubat 2023 kataloğu tam liste!