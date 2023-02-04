Neler var neler, A101 3-5 Şubat 2023 kataloğu yayımlandı! Hafta sonu geldi A101’de 100 üründe fiyatlar düştü! Fritöz, cezve, blender, mikser...

A101'de bu hafta neler var neler! Bugün satışa çıkan ürünlerin yarısından fazlasını çeyiz ürünleri kapsarken, bir miktarını gıda, bir miktarını giyim, bir miktarını da oyuncak kapsıyor. Vatandaşlar markete gitmeden önce muhakkak A101 güncel aktüel ürünler kataloğunu incelemeli! Peki bu hafta hangi ürünler indirimde? Fritöz, cezve, blender, mikser ve daha bir çok sürpriz üründe dev indirim başladı! Tekne satışı da bu katalogda mevcut! İşte A101 3-5 Şubat 2023 kataloğu tam liste!