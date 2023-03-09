En az 8.500 TL maaş! 73 İLDE TYP işçi alımı yapacak! İlkokul mezunu 18-35 yaş arası herkes başvurabilir! GSB, hastane, okullara temizlikçi...

İŞKUR TYP alımları kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Toplum Yararına Programlar kapsamında 73 şehirde binlerce personel alımı yapacağını duyurdu. En az ilkokul mezunu Toplum Yararına Programları (TYP) alım ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Peki, TYP alımları ne zaman yapılacak? GSB TYP alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...