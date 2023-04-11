Polislere seyyanen zam verilecek mi? Polise ek zam yapılacak mı? Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Ek tazminat...
Polis maaşları için zam açıklamaları yakından takip ediliyor. Son gelen maaş zammı haberleri ile birlikte polisler arama motorlarına yönelerek 'polise seyyanen zam var mı, polise ek zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.
11.04.2023 09:10 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:10
Polis maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Ocak ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte polis maaşları 16.018 liraya yükseldi. Bu oran ek zamla birlikte 17 bin liraya yükseldi. Öte yandan Polis haftası sebebiyle polislere seyyanen zam müjdesi gündeme geldi. Peki, Polise ek zam yapılacak mı? Polislere seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...
POLİSE ZAM VAR MI, SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Polisler zam 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle zam müjdesi bekliyor.