RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Polislere seyyanen zam verilecek mi? Polise ek zam yapılacak mı? Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Ek tazminat...

Polislere seyyanen zam verilecek mi? Polise ek zam yapılacak mı? Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Ek tazminat...

Polis maaşları için zam açıklamaları yakından takip ediliyor. Son gelen maaş zammı haberleri ile birlikte polisler arama motorlarına yönelerek 'polise seyyanen zam var mı, polise ek zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.

takvim.com.tr
11.04.2023 09:10 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:10
Polislere seyyanen zam verilecek mi? Polise ek zam yapılacak mı? Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Ek tazminat...

Polis maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Ocak ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte polis maaşları 16.018 liraya yükseldi. Bu oran ek zamla birlikte 17 bin liraya yükseldi. Öte yandan Polis haftası sebebiyle polislere seyyanen zam müjdesi gündeme geldi. Peki, Polise ek zam yapılacak mı? Polislere seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...

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Polislere seyyanen zam verilecek mi? Polise ek zam yapılacak mı? Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Ek tazminat...

POLİS MAAŞLARIN NASIL ZAM YAPILIYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

Polislere seyyanen zam verilecek mi? Polise ek zam yapılacak mı? Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Ek tazminat...

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Polislere seyyanen zam verilecek mi? Polise ek zam yapılacak mı? Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Ek tazminat...

POLİSE ZAM VAR MI, SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Polisler zam 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle zam müjdesi bekliyor.

Polislere seyyanen zam verilecek mi? Polise ek zam yapılacak mı? Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Ek tazminat...

Seyyanen zam talebinde bulunan polisler için yapılmış resmi zam açıklaması henüz yok.

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