Polislere seyyanen zam verilecek mi? Polise ek zam yapılacak mı? Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Ek tazminat...

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.