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Haberler Ekonomi 2000-2002-2005-2008 sigortalılara 1800x4500 prim 45-46-50-52 yaş yeterli! Bu kişiler EYT'siz 4,6,8,10,15 YIL erken emekli olacak! SSK, Bağkur'lular 4680 güne kadar...

2000-2002-2005-2008 sigortalılara 1800x4500 prim 45-46-50-52 yaş yeterli! Bu kişiler EYT'siz 4,6,8,10,15 YIL erken emekli olacak! SSK, Bağkur'lular 4680 güne kadar...

Erken emekli olmak için çalışanların bazı imkanları bulunuyor. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Peki, kimler erken emekli olabilecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.02.2023 11:22 - Son Güncelleme: 17.02.2023 11:26
Bu kişiler EYT’siz 4,6,8,19,15 YIL erken emekli olacak! 2000-2002-2005-2008 sigortalılara 1800x4500 prim 45-46-50-52 yaş yeterli! SSK, Bağkur’lular 4680 güne kadar...

Ülkemizde erken emekli olmanın bazı yolları bulunuyor. Bilindiği üzere emeklilik sisteminde yaş ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekli. EYT yasasından yararlanamayanlar için alternatif emekli yolları bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

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Bu kişiler EYT’siz 4,6,8,19,15 YIL erken emekli olacak! 2000-2002-2005-2008 sigortalılara 1800x4500 prim 45-46-50-52 yaş yeterli! SSK, Bağkur’lular 4680 güne kadar...

Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır.

Bu kişiler EYT’siz 4,6,8,19,15 YIL erken emekli olacak! 2000-2002-2005-2008 sigortalılara 1800x4500 prim 45-46-50-52 yaş yeterli! SSK, Bağkur’lular 4680 güne kadar...

Özellikle de emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması bekleniliyor. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihinize göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli.

Bu kişiler EYT’siz 4,6,8,19,15 YIL erken emekli olacak! 2000-2002-2005-2008 sigortalılara 1800x4500 prim 45-46-50-52 yaş yeterli! SSK, Bağkur’lular 4680 güne kadar...

SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi belirliyor. Bütün bu kuralların içinde erken emeklilik imkanı sağlayan bazı ayrıcalıklar da var.

Bu kişiler EYT’siz 4,6,8,19,15 YIL erken emekli olacak! 2000-2002-2005-2008 sigortalılara 1800x4500 prim 45-46-50-52 yaş yeterli! SSK, Bağkur’lular 4680 güne kadar...

Bunların başında da kadınlar için annelik, erkeklerde ise askerlik en önemli avantajı sağlıyor. Peki başka neler var? İşte pek çok çalışanın bilmediği erken emeklilik fırsatı sunan 7 formülü sizler için derledik.

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