2000-2002-2005-2008 sigortalılara 1800x4500 prim 45-46-50-52 yaş yeterli! Bu kişiler EYT'siz 4,6,8,10,15 YIL erken emekli olacak! SSK, Bağkur'lular 4680 güne kadar...
Erken emekli olmak için çalışanların bazı imkanları bulunuyor. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Peki, kimler erken emekli olabilecek? İşte detaylar...
Ülkemizde erken emekli olmanın bazı yolları bulunuyor. Bilindiği üzere emeklilik sisteminde yaş ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekli. EYT yasasından yararlanamayanlar için alternatif emekli yolları bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi belirliyor. Bütün bu kuralların içinde erken emeklilik imkanı sağlayan bazı ayrıcalıklar da var.
Bunların başında da kadınlar için annelik, erkeklerde ise askerlik en önemli avantajı sağlıyor. Peki başka neler var? İşte pek çok çalışanın bilmediği erken emeklilik fırsatı sunan 7 formülü sizler için derledik.