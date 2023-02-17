Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? Her haneye 10 bin TL nakit para desteği! AFAD CİMER e-Devlet 10-15 bin TL deprem yardım parası başvurusu!
Asrın felaketinin yaşandığı 10 ilde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremzede vatandaşlara barınma desteğinin yanı sıra nakdi ve istihdam destekleri sağlanıyor.
17.02.2023 11:21 - Son Güncelleme: 17.02.2023 11:28
10 bin TL deprem yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda arama motorlarında, "10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu aratılıyor. AFAD yaptığı açıklamada 10 bin TL deprem yardımı için başvuruya ihtiyaç duyulmadığını açıkladı. Peki, Depremzedelere 10 bin TL destek nasıl nereden alınır, hesaplara yattı mı? İşte detaylar...