BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu ürünlerin fiyatları sabitlendi kasada kuyruk oluştu!

Birçok market zincirinde fiyat sabitleme açıklamasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde başlatılan uygulama müşterileri memnun ederken ŞOK ve BİM marklerinin güncel aktüel kataloğu rağbet gördü. Kıyafet, tabak çanak ve beyaz eşyanın yer aldığı kataloğa tam liste haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki bu hafta BİM ve ŞOK'ta neler var? Fiyatı sabitlenen ürünler hangileri? İşte BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ 27 Ocak 2023!