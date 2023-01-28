BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! Bu ürünlerin fiyatları sabitlendi kasada kuyruk oluştu!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çağrısı üzerine dev zincir marketleri fiyat sabitleme uygulaması başlattı. ŞOK ve BİM marketlerinin de aralarında bulunduğu zincir marketlerde belirli bir tarihe kadar fiyatlarda oynama olmayacak. Öte yandan yeni BİM ve ŞOK 27 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İşte katalog ve fiyat sabitleme uygulaması hakkında detaylar.
28.01.2023 10:33 - Son Güncelleme: 28.01.2023 10:33
Birçok market zincirinde fiyat sabitleme açıklamasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde başlatılan uygulama müşterileri memnun ederken ŞOK ve BİM marklerinin güncel aktüel kataloğu rağbet gördü. Kıyafet, tabak çanak ve beyaz eşyanın yer aldığı kataloğa tam liste haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki bu hafta BİM ve ŞOK'ta neler var? Fiyatı sabitlenen ürünler hangileri? İşte BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ 27 Ocak 2023!
ŞOK Marketler Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu karar kapsamında Undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabitleniyor.