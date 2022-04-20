RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 📢200 TL'ye kadar alınabiliyor! 💸İhtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT'den anında çekebiliyor! 🔔Elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir?

📢200 TL'ye kadar alınabiliyor! 💸İhtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT'den anında çekebiliyor! 🔔Elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından verilen destekler tüm hızıyla devam ediyor ve bunlar arasında elektrik fatura desteği yoğun ilgi görüyor. İhtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT'den anında çekebiliyor, 200 TL'ye kadar alınabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elektrik faturasını ödemekte zorlanan ve ihtiyaç sahibi olduğunu belgeyen vatandaşlar 200 TL'ye kadar karşılıksız yardımdan yararlanabiliyor. Peki elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir?

20.04.2022 17:47 - Son Güncelleme: 20.04.2022 17:47
📢200 TL’ye kadar alınabiliyor! 💸İhtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT’den anında çekebiliyor! 🔔Elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir?

Faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet yardımları sürüyor ve özellikle elektrik faturası desteği gündemde yoğun ilgi görüyor. 200 TL'ye kadar alınabiliyor, ihtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT'den anında çekebiliyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Elektrik faturası desteğinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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📢200 TL’ye kadar alınabiliyor! 💸İhtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT’den anında çekebiliyor! 🔔Elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir?

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.

📢200 TL’ye kadar alınabiliyor! 💸İhtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT’den anında çekebiliyor! 🔔Elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir?

Bununla beraber bu yardım tutarı hanedeki kişi sayısına göre belirleniyor.

📢200 TL’ye kadar alınabiliyor! 💸İhtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT’den anında çekebiliyor! 🔔Elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan elektrik faturası yardımı tutarları, hane içerisinde yaşayan kişi sayısına ve dolayısı ile de aylık elektrik tüketimine göre belirlenmiştir.

📢200 TL’ye kadar alınabiliyor! 💸İhtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT’den anında çekebiliyor! 🔔Elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir?

Bu kapsamda yapılan yardım ödeme tutarları "1-2 kişilik hanelere: 103 TL 3 kişilik hanelere: 137,33 TL 4 kişilik hanelere: 171,67 TL 5 kişilik hanelere: 206 TL" şeklinde paylaşılmıştır.

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