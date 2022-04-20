📢200 TL’ye kadar alınabiliyor! 💸İhtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT’den anında çekebiliyor! 🔔Elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir?

Faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet yardımları sürüyor ve özellikle elektrik faturası desteği gündemde yoğun ilgi görüyor. 200 TL'ye kadar alınabiliyor, ihtiyaç sahibi olan başvuranlar PTT'den anında çekebiliyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar elektrik fatura desteği başvuru şartları 2022 nelerdir sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Elektrik faturası desteğinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.