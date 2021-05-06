RAMAZAN İMSAKİYE
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EGM ile PMYO başvurusu ne zaman 2021? Polis alımı başvuru tarihleri ne zaman? Yeni alım yapacak mı 2021?

2021 PMYO başvuruları başladı mı? Sorusu merak edilip araştılıyor. Türkiye'de yaklaşık 1 yılı aşkın süredir görülen koronavirüs salgınıyla mücadele halen devam ediyor. Salgın nedeniyle geçen sene PMYO alımları yapılmamıştı. Bu konuda başvuru bekleyen adayler, Polis Akademisi'nden gelecek olan habere odaklandı. Peki, 2021 PMYO başvuruları ne zaman? EGM PMYO başvurusu yayınlandı mı? 2021 PMYO başvuru tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında detaylar!

06.05.2021 14:47 - Son Güncelleme: 06.05.2021 14:47
PMYO 2021 başvuruları başladı mı? EGYM PMYO yeni alım yapacak mı?

2021 PMYO başvuruları başladı mı? Sorusu merak edilip araştılıyor. Türkiye'de yaklaşık 1 yılı aşkın süredir görülen koronavirüs salgınıyla mücadele halen devam ediyor. Salgın nedeniyle geçen sene PMYO alımları yapılmamıştı. Bu konuda başvuru bekleyen adayler, Polis Akademisi'nden gelecek olan habere odaklandı. Peki, 2021 PMYO başvuruları ne zaman? EGM PMYO başvurusu yayınlandı mı? 2021 PMYO başvuru tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında detaylar!

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PMYO 2021 başvuruları başladı mı? EGYM PMYO yeni alım yapacak mı?

PMYO 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

PMYO 2021 başvuruları hakkında resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde konu hakkında son güncel duyurulara yer verildiği taktirde haberimize ekleyeceğiz.

PMYO 2021 başvuruları başladı mı? EGYM PMYO yeni alım yapacak mı?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO 2021 başvuruları başladı mı? EGYM PMYO yeni alım yapacak mı?

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak."

PMYO 2021 başvuruları başladı mı? EGYM PMYO yeni alım yapacak mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.