1995 1998 1999 2017 sigortalılar yararlanacak! 48 49 50 55 yaşında emeklilik isteyene altın gibi tablo

1 Emeklilik, sadece belirli bir yaşa ulaşmayı bekleyen bir süreç değil, bireyin kişisel durumlarına göre şekillenen bir hedef haline geldi. Modern emeklilik sistemleri, çalışanlara sağlık sorunları gibi zorunlu durumlar veya erken emeklilik gibi özel planlarla daha erken emeklilik fırsatları sunarak bu esnekliği destekliyor.

2 BAĞKUR'LUYA 5 YIL KAZANÇ GELİYOR

8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Böylece 20008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek. Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak. Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ- Kur'lular yararlanacak.