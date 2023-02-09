Yeni ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı! Az evvel yayımlandı en az 100 TL alışverişe 30 TL! Ayçiçek yağı, mercimek, hamburger...

ŞOK güncel 8-14 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta 124 üründe indirim başladı. Az tuzlu salamura zeytin 40,95, kırmızı mercimek 20,95, Colgate 360 black diş fırçası 23 TL, Sensodyne tam koruma ve beyazlık 24 TL, kadın peluş panduf 79,95, Schwartz profesyonel saç kesme makinesi 249,90, Awox Ligero dik soba 299 TL, 5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 1199 TL'ye düştü. İşte ŞOK güncel 8-14 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTESİ...