2. torba yasada marşa basıldı! Milyonların yüzü gülecek! Bağkur affı, yaş şartı, taşerona kadro, TYP, MTV, annelere prim indirimi...

Milyonları kapsayan 1. torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Bu önemli gelişmenin ardından yeni bir torba yasa hazırlığı başlatıldı. Bu yeni yasa, EYT, staj-çıraklık süreleri, Bağkur affı ve 5000 prim gibi konuları içerecek. Meclis, memur ve emeklilerin Temmuz zammını artıran torba teklifi yasalaştırarak tatile girdi. Tatil dönüşünde ise milyonlara emeklilik müjdesini içeren düzenlemeyi ele alacak. Bu düzenleme ile emeklilik hakkı kazanma süreleri ve koşulları yeniden gözden geçirilecek. İşte 2. yeni torba yasa maddeleri...