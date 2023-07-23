2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 dev madde için Meclis tarihi netleşti! Kademeli emeklilik, Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...

Asgari ücretle başlayan zam gündemi emekli ve memur maaşlarıyla devam etti. Hem emeklilerin hem de memurların yeni maaş zammı Meclis'ten geçen birinci torba yasa ile belirlendi. Şimdi gözler ikinci torba yasaya çevrildi. Peki, 2. torba yasada neler yer alacak? Emekli ve memur çalışanları için yeni düzenlemeler ne getirecek? İkinci torba yasa ile ilgili merak edilen tüm detaylar...