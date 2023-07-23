2. torba yasa ile EYT sistemi değişiyor! 2 dev madde için Meclis tarihi netleşti! Kademeli emeklilik, Staj ve çıraklık, Bağkur affı, seyyanen zam, Taşerona kadro...
Emeklilik sistemine iki önemli reform geliyor! Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek torba yasa, prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikleri hayata geçirecek. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için yapılan diğer büyük reformlar da yasada yer alacak. Milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren bu değişiklikler, emeklilik sistemini büyük ölçüde değiştirecek. Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Meclis'te görüşülecek olan torba yasa, sosyal ve mali haklarda önemli düzenlemeleri beraberinde getirecek. Peki, 2. torba yasa maddeleri ne olacak? İşte detaylar...
23.07.2023 11:12 - Son Güncelleme: 23.07.2023 11:12
Asgari ücretle başlayan zam gündemi emekli ve memur maaşlarıyla devam etti. Hem emeklilerin hem de memurların yeni maaş zammı Meclis'ten geçen birinci torba yasa ile belirlendi. Şimdi gözler ikinci torba yasaya çevrildi. Peki, 2. torba yasada neler yer alacak? Emekli ve memur çalışanları için yeni düzenlemeler ne getirecek? İkinci torba yasa ile ilgili merak edilen tüm detaylar...