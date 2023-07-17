2. torba yasa için 9 madde imzalanıyor! 31 Maddelik Torba Yasa kabul edildi! EYT staj-çıraklık, 2000 sonrasına erken emeklilik, Bağkur affı, 5000 prim...
İlk torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci torba yasayla birlikte, memurların 3600 ek gösterge artışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği, taşeron sorunu gibi birçok önemli konunun ele alınması planlanıyor. Bu adımlarla, çalışanların ve emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin daha adil hale getirilmesi ve işçi haklarının korunması hedefleniyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Maddeler ne olacak? İşte detaylar...
17.07.2023 09:10 - Son Güncelleme: 17.07.2023 09:10
Hükümet, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra vergi düzenlemelerini içeren bir torba yasayı yürürlüğe koydu. Torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, 2'si geçici olmak üzere 31 maddeden oluşuyor. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni emeklilik reformu için 2. torba yasaya çevrildi. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü yer alacak mı? İşte 1. ve 2. torba yasa maddeleri...