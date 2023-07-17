2. torba yasa için 9 madde imzalanıyor! 31 Maddelik Torba Yasa kabul edildi! EYT staj-çıraklık, 2000 sonrasına erken emeklilik, Bağkur affı, 5000 prim...

Hükümet, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra vergi düzenlemelerini içeren bir torba yasayı yürürlüğe koydu. Torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, 2'si geçici olmak üzere 31 maddeden oluşuyor. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni emeklilik reformu için 2. torba yasaya çevrildi. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? Yeni torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü yer alacak mı? İşte 1. ve 2. torba yasa maddeleri...