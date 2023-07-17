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Haberler Ekonomi Emekli kök maaş zam hesabı değişti! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde açıklandı! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Emekli kök maaş zam hesabı değişti! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde açıklandı! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Son günlerde, emeklilerin aylıklarının artmasıyla birlikte maaş miktarları netleşti. Ancak yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı emeklilik zamanında değil, çalışma sürecinde doğru planlama yapmaktan geçiyor. Emekli olduktan sonra yüksek bir maaş almak isteyenler için en önemli adım, emeklilik planlamasına çalışırken başlamak. İşte emeklilik döneminde daha yüksek bir maaşa ulaşmak için atılması gereken adımlar...

takvim.com.tr
17.07.2023 09:12 - Son Güncelleme: 17.07.2023 09:12
Emekli kök maaşı artacak! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla beraber...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen artışlarla emekli maaşları yeniden yükselişe geçti. Bu yılın Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca emekli, yeni maaşlarını almaya başlıyor. Emeklilik hakkını elde ederken emekli kök maaşı hesabı da büyük bir önem taşıyor ve bu konu, son dönemde en çok merak edilenler arasında yer aldı. Emekli kök maaşı hesaplaması için 8 altın kural var. Peki, kök maaş nasıl yükseltilir? Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilenler...

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Emekli kök maaşı artacak! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla beraber...

Son dönemde özellikle EYT yasasının çıkmasının ardından çok sayıda sigortalı emeklilik hakkına kavuştu ve ilk maaşlarını da aldılar. Yine milyonlarca çalışan da emeklilik için gün sayıyor.

Emekli kök maaşı artacak! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla beraber...

Bunların içinde EYT kapsamında olanlar da var olmayanlar da. EYT kapsamındakiler günlerini ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşa bakılmadan emekli olacaklar.

Emekli kök maaşı artacak! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla beraber...

Emeklilerin aylıklarının zam aldığı şu günlerde herkesin konuştuğu konuların başında maaşların miktarı geliyor. Emekli olunca yüksek maaş almak mümkün.

Emekli kök maaşı artacak! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla beraber...

Ancak bunu emeklilik zamanı değil çalışırken sağlayabilirsiniz. O yüzden planları çalışırken yapmakta fayda var.

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