Emekli kök maaş zam hesabı değişti! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde açıklandı! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla birlikte...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen artışlarla emekli maaşları yeniden yükselişe geçti. Bu yılın Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca emekli, yeni maaşlarını almaya başlıyor. Emeklilik hakkını elde ederken emekli kök maaşı hesabı da büyük bir önem taşıyor ve bu konu, son dönemde en çok merak edilenler arasında yer aldı. Emekli kök maaşı hesaplaması için 8 altın kural var. Peki, kök maaş nasıl yükseltilir? Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilenler...