Emekli kök maaş zam hesabı değişti! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde açıklandı! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla birlikte...
Son günlerde, emeklilerin aylıklarının artmasıyla birlikte maaş miktarları netleşti. Ancak yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı emeklilik zamanında değil, çalışma sürecinde doğru planlama yapmaktan geçiyor. Emekli olduktan sonra yüksek bir maaş almak isteyenler için en önemli adım, emeklilik planlamasına çalışırken başlamak. İşte emeklilik döneminde daha yüksek bir maaşa ulaşmak için atılması gereken adımlar...
17.07.2023 09:12 - Son Güncelleme: 17.07.2023 09:12
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen artışlarla emekli maaşları yeniden yükselişe geçti. Bu yılın Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca emekli, yeni maaşlarını almaya başlıyor. Emeklilik hakkını elde ederken emekli kök maaşı hesabı da büyük bir önem taşıyor ve bu konu, son dönemde en çok merak edilenler arasında yer aldı. Emekli kök maaşı hesaplaması için 8 altın kural var. Peki, kök maaş nasıl yükseltilir? Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilenler...