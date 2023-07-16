SSK, Bağkur'luya %25'e ek %5 zamlı maaş tablosu tazelendi! En düşük 7.500 TL emekli maaşı alana 300 TL ilave! SGK, 4A-4B-4C aylık oranları yeniden belirlendi! İntibak payı...

TBMM'den geçen karar sonrası emekli maaşlarında gerçekleşecek olan zam miktarı ve yeni maaş tutarları merakla araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, Temmuz ayından itibaren zamlı maaşlarını hesaplamak için tablolara başvuruyorlar. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa teklifiyle birlikte, emekli maaşlarına etki edecek olan zamlar belirlendi. Bu yasa teklifi, en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memurlara 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören ve SSK ile Bağ-Kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zam sağlayan maddeler içeriyor. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detaylar...