SSK, Bağkur'luya %25'e ek %5 zamlı maaş tablosu tazelendi! En düşük 7.500 TL emekli maaşı alana 300 TL ilave! SGK, 4A-4B-4C aylık oranları yeniden belirlendi! İntibak payı...
SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı belli oldu ve beklenen yasa Meclis'ten geçti. İlk zamlı maaşlar 17 Temmuz'da hesaplarda olacak. TBMM'de kabul edilen yasaya göre emeklilerin tamamına yüzde 25 zam yapılacak. Bu gelişmelerin yanı sıra kök maaşlara sonradan zam gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Peki, yeni emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağkur maaşları kaç TL oldu? En düşük maaşa zam gelecek mi? İşte zamlı ödeme takvimi ve yeni maaş tablosu haberimizde...
16.07.2023 09:10 - Son Güncelleme: 16.07.2023 09:20
TBMM'den geçen karar sonrası emekli maaşlarında gerçekleşecek olan zam miktarı ve yeni maaş tutarları merakla araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, Temmuz ayından itibaren zamlı maaşlarını hesaplamak için tablolara başvuruyorlar. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa teklifiyle birlikte, emekli maaşlarına etki edecek olan zamlar belirlendi. Bu yasa teklifi, en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memurlara 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören ve SSK ile Bağ-Kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zam sağlayan maddeler içeriyor. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detaylar...