2. torba yasa için 7 ana madde listelendi! EYT’de 2. perde açıldı! 2000-2008 kademeli emeklilik, 100 bin taşerona kadro, Bağkur affı, yaş indirimi, 5000 prim...

Bağ-Kur'lu Esnaf ve Çiftçiler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur'lu küçük esnaf ve çiftçilerin prim gün şartını 9,000'den 7,200'ye düşürecek bir çalışma üzerinde çalışıyor.