Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Aylık 1.800 TL ödenecek! 25 liradan günlük 65 liraya yükseldi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine beslenme yardımı ücreti müjdesini verdi. Bu gelişme sonrasında ücretle ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Peki, beslenme yardımı nedir? Beslenme yardımı şartları neler? Aylık 1.800 TL nasıl alınır? İşte merak edilenler...
26.09.2022 17:41 - Son Güncelleme: 26.09.2022 17:44
Ek yerleştirmelerin devam ettiği KYK'da kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 TL'ye yükseltiyoruz.
BESLENME YARDIMI NE DEMEK?
KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. KYK belenme yardımı ile öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz şekilde yiyebiliyor. KYK yurtları hem güvenli hem de ekonomik olması bakımından öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında geliyor.