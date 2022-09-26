Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Aylık 1.800 TL ödenecek! 25 liradan günlük 65 liraya yükseldi...

BESLENME YARDIMI NE DEMEK?

KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. KYK belenme yardımı ile öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz şekilde yiyebiliyor. KYK yurtları hem güvenli hem de ekonomik olması bakımından öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında geliyor.