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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Aylık 1.800 TL ödenecek! 25 liradan günlük 65 liraya yükseldi...

Başkan Erdoğan'dan gençlere müjde! Aylık 1.800 TL ödenecek! 25 liradan günlük 65 liraya yükseldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine beslenme yardımı ücreti müjdesini verdi. Bu gelişme sonrasında ücretle ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Peki, beslenme yardımı nedir? Beslenme yardımı şartları neler? Aylık 1.800 TL nasıl alınır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
26.09.2022 17:41 - Son Güncelleme: 26.09.2022 17:44
Başkan Erdoğandan Gençlere müjde! Aylık 1800 TL ödenecek! 25 liradan günlük 65 liraya yükseldi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor. Öğrencilere verilen müjde sonrası konu hakkında detaylar merak edildi.

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Başkan Erdoğandan Gençlere müjde! Aylık 1800 TL ödenecek! 25 liradan günlük 65 liraya yükseldi...

Kredi ve burs konusunda da Türkiye, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir. Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılabilmesine ilişkin düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine de gelecektir.

Başkan Erdoğandan Gençlere müjde! Aylık 1800 TL ödenecek! 25 liradan günlük 65 liraya yükseldi...

Ek yerleştirmelerin devam ettiği KYK'da kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 TL'ye yükseltiyoruz.

Başkan Erdoğandan Gençlere müjde! Aylık 1800 TL ödenecek! 25 liradan günlük 65 liraya yükseldi...

BESLENME YARDIMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları duyurdu. KYK beslenme ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile 1800 TL oldu.

Başkan Erdoğandan Gençlere müjde! Aylık 1800 TL ödenecek! 25 liradan günlük 65 liraya yükseldi...

BESLENME YARDIMI NE DEMEK?

KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. KYK belenme yardımı ile öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz şekilde yiyebiliyor. KYK yurtları hem güvenli hem de ekonomik olması bakımından öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında geliyor.

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