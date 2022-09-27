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Haberler Ekonomi 38-39-40 yaşında erken emeklilik mümkün! Bu şartları taşıyan EYT'yi beklemese de olur! 1995-1997-1998- 2006! Prim, yıl, sigortaya göre emeklilik TABLOSU!

38-39-40 yaşında erken emeklilik mümkün! Bu şartları taşıyan EYT'yi beklemese de olur! 1995-1997-1998- 2006! Prim, yıl, sigortaya göre emeklilik TABLOSU!

Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı durumlarda vatandaşlara emekli olabilme hakkı tanımıştır. Söz konusu hakkın kullanılabilmesi için sahip olunması gereken özel durumlar, kurum tarafından detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. Peki, EYT olmadan nasıl erken emekli olabilirim? İşte merak edilen detaylar!

takvim.com.tr
27.09.2022 09:37 - Son Güncelleme: 27.09.2022 09:38
Bu şartları taşıyan EYT’yi beklemese de olur! 38-39-40 yaşında erken emeklilik mümkün! 1995-1997-1998- 2006! Prim, yıl, sigortaya göre emeklilik TABLOSU!

Her çalışan emeklilik hayali ile iş hayatına devam ederken erken emeklilik amacıyla aranılan formüller açıklanıyor. Erken emekli olmak ve daha yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar için çeşitli formüller bulunuyor. Emekliliğin ardından maaşları düşük olsa da, çoğu vatandaş emekli olabilmek amacıyla gün saymaya devam ediyor Bu amaçla erken emeklilik şartları merak edilmekte. Peki, erken emekli nasıl olunur? İşte merak edilen detaylar haberimizde!

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Bu şartları taşıyan EYT’yi beklemese de olur! 38-39-40 yaşında erken emeklilik mümkün! 1995-1997-1998- 2006! Prim, yıl, sigortaya göre emeklilik TABLOSU!

Bu ara verme süreci bazen doğum nedeniyle de olabiliyor. Bu durumda da sigortalılık süresini ve yaşı doldurmuş olsa bile prim gün sayısında eksik oluşuyor.

Bu şartları taşıyan EYT’yi beklemese de olur! 38-39-40 yaşında erken emeklilik mümkün! 1995-1997-1998- 2006! Prim, yıl, sigortaya göre emeklilik TABLOSU!

İşte anneye bu prim günü eksiğini çocuğu üzerinden tamamlama imkanı tanınıyor.

Bu şartları taşıyan EYT’yi beklemese de olur! 38-39-40 yaşında erken emeklilik mümkün! 1995-1997-1998- 2006! Prim, yıl, sigortaya göre emeklilik TABLOSU!

STAJ ÖNE ÇEKİYOR
Sigortalı kadınlar doğum borçlanmasıyla emeklilik için prim ve zaman kazanıyor. Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj sigortası gibi detaylar kadınların daha erken emekli olmasını sağlıyor.

Bu şartları taşıyan EYT’yi beklemese de olur! 38-39-40 yaşında erken emeklilik mümkün! 1995-1997-1998- 2006! Prim, yıl, sigortaya göre emeklilik TABLOSU!

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli.

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