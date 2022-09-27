38-39-40 yaşında erken emeklilik mümkün! Bu şartları taşıyan EYT'yi beklemese de olur! 1995-1997-1998- 2006! Prim, yıl, sigortaya göre emeklilik TABLOSU!

Her çalışan emeklilik hayali ile iş hayatına devam ederken erken emeklilik amacıyla aranılan formüller açıklanıyor. Erken emekli olmak ve daha yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar için çeşitli formüller bulunuyor. Emekliliğin ardından maaşları düşük olsa da, çoğu vatandaş emekli olabilmek amacıyla gün saymaya devam ediyor Bu amaçla erken emeklilik şartları merak edilmekte. Peki, erken emekli nasıl olunur? İşte merak edilen detaylar haberimizde!