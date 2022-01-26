2 milyon kişi sevinç gözyaşı dökecek! Emekli, malul, vazife malulü, dul, yetim maaş farkları bugün hesaplarda! 9 bin 417 lira...
Milyonların geliri 2022'de artıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına gönderileceği açıklandı. Ödemeler, 27 Ocak tarihinde yani saatler sonra yapılmaya başlanacak. Yapılacak fark ödemesi, toplam 3 milyar 648 milyon lirayı bulacak. Bilindiği üzere, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az 2 bin 500 lira maaş, memurlara ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ilave zam Meclis'ten geçti. Şimdi bu oranın maaşlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli ek zam ödemesi yattı mı? Memur ek zammı ne zaman yatacak? İşte tüm soruların cevapları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika açıklamada bulundu. Milyonlarca emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları ödemlerinin perşembe günü (27 Ocak'ta) yapılacağını açıkladı. Böylelikle harp ve vazife malullerine yapılacak 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi bu perşembe PTT hesaplarına yatırılacak. İşte maaşlara dair detaylar...
Son dakika haberi...Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar için beklenen haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verdi. Bakanlık, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2021 yılı ek ödemelerinin 27 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödenecek.
EMEKLİLER, MEMURLAR, DUL YETİM MAAŞI ALANLAR İÇİN BEKLENEN HABER
Buna göre; aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan 1. grupta kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara; bir aylık tutarında, 2. grupta aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara; iki aylık tutarında, 3. grupta ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 3 milyar 648 milyon 11 bin 335 lira 11 kuruş olarak belirlendi.