2 milyon kişi sevinç gözyaşı dökecek! Emekli, malul, vazife malulü, dul, yetim maaş farkları bugün hesaplarda! 9 bin 417 lira...

EMEKLİLER, MEMURLAR, DUL YETİM MAAŞI ALANLAR İÇİN BEKLENEN HABER

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan 1. grupta kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara; bir aylık tutarında, 2. grupta aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara; iki aylık tutarında, 3. grupta ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 3 milyar 648 milyon 11 bin 335 lira 11 kuruş olarak belirlendi.