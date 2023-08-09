1 İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasına vurgu yaparak, Şimşek'in 2024'ün ilk yarısına kadar yükselişi işaret ettiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon sunumunda da benzer beklentilerin dile getirildiğine dikkat çekti. Bu durum, piyasalarda önemli bir etkiye neden oldu ve altın, gümüş gibi değerli metaller ile dolar karşısındaki enstrümanlarda toparlanma görüldü.

2 Piyasalar, son günlerde ABD'den gelen haberler ve yurtiçi gündemin etkisi altında hareketli bir süreç yaşadı. Altın, dolar ve borsa gibi yatırım araçları üzerindeki etkiler devam ediyor. Altın, yatırımcıların gözdesi olarak başlayan bir rekor serisinin ardından düşüşe geçti. ABD'den gelen veriler, doların diğer para birimlerine karşı güçlü duruşu ve diğer yatırım araçlarını etkileyerek bu düşüşe katkıda bulundu.