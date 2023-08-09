Altın ve döviz piyasalarının yakından takipçilerinden biri olan İslam Memiş, önemli bir uyarıda bulunarak yatırımcıların dikkatini çekti. Memiş, altın fiyatlarının yaşadığı düşüşlerin geçici olabileceği ve bu durumun yatırımcılar için bir alım fırsatı yarattığına işaret etti. Bu uyarı, altın fiyatlarında meydana gelen geri çekilmelerin, gelecekteki potansiyel yükseliş için bir "son fırsat" olabileceği anlamına gelirken, yatırımcılara düşük fiyat seviyelerinde altın alımını değerlendirmeleri konusunda bir perspektif sunuyor.
İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasına vurgu yaparak, Şimşek'in 2024'ün ilk yarısına kadar yükselişi işaret ettiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon sunumunda da benzer beklentilerin dile getirildiğine dikkat çekti. Bu durum, piyasalarda önemli bir etkiye neden oldu ve altın, gümüş gibi değerli metaller ile dolar karşısındaki enstrümanlarda toparlanma görüldü.
Piyasalar, son günlerde ABD'den gelen haberler ve yurtiçi gündemin etkisi altında hareketli bir süreç yaşadı. Altın, dolar ve borsa gibi yatırım araçları üzerindeki etkiler devam ediyor. Altın, yatırımcıların gözdesi olarak başlayan bir rekor serisinin ardından düşüşe geçti. ABD'den gelen veriler, doların diğer para birimlerine karşı güçlü duruşu ve diğer yatırım araçlarını etkileyerek bu düşüşe katkıda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaları değerlendirerek çarpıcı bir yorumda bulundu. Memiş, altın için "son fırsat" uyarısı yaparken, eylül ayı için ise "yeni enstrüman" tahmini yaptı.