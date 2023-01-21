Aile Bakanlığından sosyal yardım ödemesi SYDV'den başvurana 1250 TL! PTT'den ailelerin hesabına yatacak!
Her ay yüzbinlerce vatandaşın faydalandığı sosyal destek ödemeleri 2023 yılında arttı. Yüzde 30'luk zamla birlikte tüm ödeme miktarları değişti. Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarını bu ay memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434.039.508,44 TL yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz." dedi. Bir yandan da zamlı sosyal yardımlar merak konusu oldu. İşte başvurup şartları taşıyana ödemesi yapılacak o yardımlar hakkında merak edilenler!
Sosyal yardımlara 2023 yılında zam geldi. Milyonlarca vatandaşın yararlandığı bu yardımlar için başvurular halen devam ediyor. E-Devlet ve SYDV aracılığı ile hızlıca başvuru yapmak mümkün. Şartları taşıyanlara ödemeler düzenli olarak her ay PTT'den yatıyor. Aile Destek ödemesi en fazla 1250 TL, Doğal gaz Tüketim Desteği en fazla 2.500 TL, Çocuk Destek Bileşeni en fazla 650 TL, evde bakım maaşı 4.337 TL olarak ödenecek. İşte başvurular hakkında tüm detaylar...
AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI?
Aile destek yardımı ödemeleri son olarak geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.
Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
65 YAŞ AYLIĞI
65 yaş aylığı 1.536 liradan 902 liraya çıktı. Posta'da yer alan habere göre bu maaş için başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) yapılıyor. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. 65 yaş aylığı için gelirin net asgari ücretin üçte birinden düşük olması ve sosyal güvencenin (maaş, nafaka…) olmaması gerekiyor. Asgari ücret 8 bin 506 lira olduğundan gelir şartı da 1883 liradan 2 bin 835 liraya yükseldi. Gelir şartına takıldığı için aylık alamayanlar da söz konusu maaş için başvuru yapabilecek.
SED YARDIMI
Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artıyor. Okul öncesi için ödeme bin 584 liradan 2 bin 59 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 2 bin 376 liradan 3 bin 90 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 2 bin 535 liradan 3 bin 295 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 2 bin 852 liradan 3 bin 708 liraya çıkıyor. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme bin 584 liradan 2 bin 59 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 267 liradan bin 648 liraya yükseliyor.